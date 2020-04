VMware Partner Connect è il nuovo programma di Canale per semplificare la collaborazione con i partner sulla base dei loro modelli di business

VMware, specialista globale e innovatore del software enterprise, lancia il nuovo programma di canale VMware Partner Connect, semplificato e flessibile, progettato per consentire ai partner di collaborare con VMware in linea con i loro modelli di business.

VMware Partner Connect offre ai partner la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze dei clienti, rendendo le tecnologie e le opportunità di servizi VMware più accessibili. I partner hanno ora un’esperienza migliorata che offre semplicità, libertà di scelta e innovazione, e riconosce e premia i partner in base al valore che portano ai clienti.

“VMware Partner Connect ripensa il modo in cui facciamo business con e per i nostri partner, aiutandoli a guidare il successo dei clienti e la trasformazione digitale”, ha dichiarato Jenni Flinders, Worldwide Channel Chief, VMware. “Abbiamo progettato Partner Connect pensando ai nostri clienti e all’idea che debbano sentirsi sicuri quando scelgono di rivolgersi a un partner VMware. E questo è solo l’inizio, poiché Partner Connect continua a evolversi per offrire ai nostri partner nuovi e migliori modi per far crescere il loro business”.

VMware Partner Connect offre ora tre livelli: Partner, Advanced Partner e Principal Partner.

Centinaia di partner sono stati riconosciuti Principal Partner a oggi. Questi partner possono aiutare i clienti a identificare e implementare le soluzioni VMware ideali, come dimostrato dal raggiungimento delle Master Services Competencies attraverso diverse priorità strategiche IT. I Principal Partner ottengono inoltre reward che includono incentivi all’implementazione e la definizione delle priorità per la pianificazione collaborativa e le opportunità di co-selling con VMware.

“Il valore di Partner Connect è globale, ma può portare particolari benefici alla regione EMEA, che è frammentata nella sua maturità tecnologica, nei consumi e nei livelli di adozione”, ha dichiarato Jean Philippe Barleaza, EMEA VP Channel, Alliances and General Business, VMware. “Questa è una grande opportunità per i nostri partner nella Regione EMEA per far crescere le loro attività, così come per i nostri clienti”. I partner possono offrire un’esperienza più coerente, aiutando i clienti a utilizzare la tecnologia come desiderano e abbracciare nuove applicazioni e servizi innovativi, il tutto attraverso un’unica digital foundation”.

A partire da oggi, il partner VMware può trovare supporto, risorse e formazione all’indirizzo https://www.vmware.com/go/partner-connect.

Le novità includono:

• un nuovo portale per gestire incentivi e fondi Marketing (development funds), che fornisce dashboard migliorate e una maggiore visibilità per i partner per monitorare la loro attività con VMware

• una nuova VMware Learning Zone, che fornisce un’ampia varietà di contenuti, compresa la possibilità di personalizzare i piani di apprendimento in base alle preferenze dei singoli partner

• un’esperienza partner complessivamente migliorata.

Partner Connect continuerà ad evolvere, adattandosi ai cambiamenti del settore, ai cambiamenti nei comportamenti di acquisto dei clienti, e a supportare i modelli di business dei partner emergenti.

Nei prossimi mesi, VMware prevede di integrare nei programmi per i partner i nuovi prodotti VMware, tra cui VeloCloud, e le nuove aziende acquisite VMware Carbon Black e Pivotal.