Poly potenzia il suo programma di canale

Poly unifica i programmi per i partner di Polycom e Plantronics e crea un programma innovativo basato sulle migliori pratiche

Poly (precedentemente Plantronics e Polycom), società di comunicazione globale che facilita le connessioni e collaborazioni umane significative, ha presentato Poly Partners Programme, un nuovo programma mondiale per i partners di Poly.

Risultato della combinazione dei programmi di canale di Polycom e Plantronics, il nuovo programma continua ad offrire un comodo e completo sistema di benefici a distributori e rivenditori di tutti i livelli. Inoltre, include un nuovo portale di facile accesso e aggiornato in tempo reale, che permette di accedere a tutte le risorse, i programmi di formazione, gli strumenti e i materiali che servono ai partner per poter vendere con successo i differenti prodotti della compagnia.

Il nuovo programma, disponibile per gli oltre di 15.000 partner di Plantronics e Polycom in tutto il mondo, è stato progettato per permettere a distributori e rivenditori di tutti i livelli di fornire le soluzioni più appropriate ai loro clienti.

Proprio per questo, il nuovo Poly Partners Programme modifica l’impostazione dei livelli dei partner in base a tre categorie:

• capacità, per garantire solide conoscenze attraverso processi di formazione e qualifica;

• compromesso con Poly;

• Contributo, per fare in modo che la qualifica del livello dei partner non si basi solo sulle vendite e possa offrire differenti bonus ai soci. Tra i nuovi strumenti figurano, infatti, un nuovo programma per la registrazione degli accordi, un pannello di controllo delle operazioni e una scheda con i punteggi per poter identificare facilmente la posizione dei differenti partner.

Inoltre, tra le nuove caratteristiche meritano un’attenzione speciale:

• Il nuovo portale, Poly Partner Portal, che sostituisce Partner Connect di Polycom e Plantro.net di Plantronics. L’obiettivo è offrire uno spazio interattivo e di collaborazione tra Poly e i suoi partner, capace di fornire strumenti per la conoscenza tecnica, le vendite, il marketing e la formazione constante. Inoltre, il nuovo portale permette di accedere a una vasta galleria di immagini e risorse di marketing, utili per poter migliorare le strategie di vendita.

• Poly University, il programma dedicato alla formazione, pensato per aiutare i partner a ottenere certificazioni e specializzazioni.

Il nuovo Poly Partner Portal sarà disponibile dal 10 aprile 2020 per le regioni EMEA, Nord America e Asia-Pacifico. I partners attuali di Polycom e Plantronics potranno accedere direttamente al nuovo portale, mentre per i nuovi soci la registrazione è disponibile attraverso questo link.