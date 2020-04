Panasonic presenta tredici nuove telecamere di rete, di fascia entry-level, dedicate ai settori education, logistica, retail, piccoli esercizi commerciali, progettate per fornire immagini di alta qualità

Panasonic annuncia le nuove telecamere di sicurezza i-PRO Extreme serie U.

La nuova gamma comprende tredici modelli di fascia entry e middle, in grado di offrire agli utenti professionali l’alto livello di prestazioni, visibilità e affidabilità di cui necessitano, ad un prezzo contenuto. La serie U comprende un’ampia selezione di modelli con design dome o bullet, ottiche Varifocal o fisse, definizione Full HD o 4 MP, oltre a telecamere per esterni, antivandalo e resistenti agli agenti atmosferici.

Questa gamma è la soluzione ideale per tutte le aziende e organizzazioni che operano, ad esempio, nei settori dell’education, della logistica, della sanità, del retail e che condividono la necessità di contenere il budget, in questo periodo più che mai.

“La serie U è la gamma di telecamere ideale per tutte le organizzazioni che richiedono una videosorveglianza conveniente, ma senza compromessi in termini di performance, qualità e affidabilità”, commenta Gerard Figols, European Head of the Panasonic Security Business Unit. “Grazie alla combinazione con il nostro software di gestione video, Video Insight, utilizzabile sulle nuove telecamere senza costi di licenza aggiuntivi, inoltre, la nuova serie U rappresenta la soluzione di sicurezza ideale e senza paragoni, sia per quanto riguarda il prezzo, sia in termini di performance”.

Le prime telecamere della serie U sono già disponibili dal mese di aprile, verranno inoltre aggiunti nuovi modelli nel corso dell’anno.