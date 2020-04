ARMOR introduce anche una referenza molto attesa nel mercato del retail

OWA, specialista francese delle cartucce rigenerate, amplia la sua gamma di cartucce a getto d’inchiostro per le aziende, proponendo 4 nuovi modelli. Parallelamente, a maggio, il gruppo ARMOR lancerà sul mercato il modello 603XL Epson per i privati. Questo consumabile best-seller rappresenta un passo in avanti per la strategia dell’azienda francese.

4 modelli per 16 nuove referenze Getto d’Inchiostro Aziendale

Se il mercato della stampa sta subendo un calo dal 2019, la stampa a getto d’inchiostro sta raggiungendo dei buoni risultati in tutti i settori, professionali e privati.

ARMOR, leader francese delle cartucce rigenerate, continua a investire e ad ampliare regolarmente la sua gamma di consumabili Business Ink Jet OWA con nuove referenze. I team R&S, la disponibilità dei prodotti e l’esperienza sono gli elementi che hanno permesso ad ARMOR di costruire il proprio know-how su questo mercato.

“La quota di mercato della stampa professionale a getto d’inchiostro continua a crescere, mentre il volume di stampa professionale diminuisce da qualche anno” spiega Gerwald van der Gijp, vicepresidente e direttore generale di Armor Office Printing. In questo contesto, la gamma professionale OWA di consumabili per la stampa a getto d’inchiostro rigenerati – Business Ink Jet – accoglie 16 nuove referenze:

Stampa a getto d’inchiostro e mercato retail

A maggio, l’azienda francese lancerà sul mercato un modello di consumabile 603 XL Epson, concepito per i dispositivi di piccole aziende o di utilizzo domestico.

“Al di là dei movimenti di mercato congiunturali al rialzo, come i primi giorni dopo l’annuncio delle misure di contenimento, la stampa a getto d’inchiostro presso i privati sta riscontrando buoni risultati. La produzione del modello 603 XL Epson era solo una questione di tempo. È stata effettuata, naturalmente, nel rispetto dei criteri ambientali e di qualità elevati che caratterizzano i prodotti del gruppo ARMOR” spiega Gerwald van der Gijp.