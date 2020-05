Sistemi Service e RINA ottimizzano il flusso di produzione del materiale stampato grazie a Canon

Grazie alla partnership con Canon, Sistemi Service ha assicurato al suo cliente RINA efficienza, qualità e semplicità d’uso nella produzione di materiale di stampa

Canon Italia è stata scelta da Sistemi Service, azienda genovese operante prevalentemente nei settori dell’Impiantistica, del Global Service e della Logistica integrata – con l’obiettivo di rispondere al meglio all’esigenza espressa da RINA – multinazionale cliente di Sistemi Service che offre un’ampia gamma di servizi nel settore Energia, Marine, Certificazione, Infrastrutture e Trasporti, Industry attraverso una rete globale di 200 uffici in 70 Paesi – di centralizzare l’intera fornitura di materiale stampato (magazine, brochure, volantini, flyer pieghevoli, poster di grande formato, roll up, biglietti da visita, pubblicazioni in brossura a caldo e rilegatura in diversi formati di dispense tecniche e disegni tecnici) e ottimizzare il flusso di produzione.

Grazie alla partnership con Canon, che ha fornito un’avanzata tecnologia hardware e software, Sistemi Service ha implementato al suo interno un vero e proprio Centro di Riproduzione Documentale, consentendo a RINA di affidarsi a un unico fornitore di servizi di stampa con un notevole risparmio di costi, una grande flessibilità nell’evasione delle richieste, tempi veloci e non ultimo una qualità di stampa di altissimo livello.

Il Centro di Riproduzione Documentale implementato da Sistemi Service include una dotazione hardware e software Canon di ultima generazione. L’ambiente di lavoro comprende 2 Canon imagePRESS C850 (interfacciate con il controller PRISMAsync), soluzioni di stampa dall’elevata precisione, flessibilità e uniformità di riproduzione dei colori su un’ampia gamma di supporti e una straordinaria velocità di stampa.

Dal punto di vista dei software, l’installazione di PRISMAprepare, soluzione “all-in-one” per la predisposizione del lavoro, ha accelerato e semplificato l’intero flusso di prestampa. A completamento dell’architettura del centro stampa, è stata inoltre integrata PRISMAdirect una soluzione di gestione del workflow web based, dall’interfaccia intuitiva, nata per ottimizzare l’intero processo di produzione, e semplificare l’acquisizione dei lavori, riducendone i costi.

Canon, da sempre al fianco dei propri clienti per accompagnarli nel loro percorso di crescita, ha supportato Sistemi Service in tutte le fasi di implementazione del progetto. Ha fornito consulenza e supporto tecnico e assicurato formazione continua sui dispositivi di stampa, sui sistemi di finitura online e sulle soluzioni software adottate. Consulenza e supporto costante da un lato, semplicità di utilizzo dei dispositivi e delle soluzioni dall’altro, sono stati i fattori determinanti per il successo di questo progetto.

“La partnership con Canon ci ha consentito di disporre degli strumenti necessari per rispondere efficacemente alle richieste di RINA, assicurando un ottimo risultato, attraverso prodotti di altissima qualità, raggiungendo l’obiettivo prefissato in questa sfidante attività” ha dichiarato Cristiano Oliveri dipartimento qualità e sicurezza di Sistemi Service.

“Il nostro ufficio Corporate Image crea prodotti editoriali per tutto il gruppo RINA da più di 10 anni, in Italia e nel mondo. La collaborazione con Canon ha contribuito a valorizzare il nostro materiale grafico attraverso le leve della velocità e della qualità” ha commentato Elena Forte – Head of Corporate Image & Design, RINA.

“Siamo molto orgogliosi di avere contribuito al successo di questo importante progetto di ottimizzazione delle attività connesse alla produzione e gestione documentale che coinvolge due innovative aziende del nostro Paese. In Canon siamo costantemente impegnati nell’offrire massimo supporto in termini di consulenza, expertise e dotazione tecnologica ai nostri clienti, aiutandoli ad accrescere il loro business e sostenendoli in qualsiasi necessità. Tutto questo è possibile grazie a un team di persone preparate e competenti che con impegno lavorano al fianco dei nostri partner. In modo particolare Vincenzo Cristiano – Sales Account di Canon Solutions Italia Centro Sud – e Federico Borgia – Business Consultant Professional Print di Canon Italia – hanno lavorato con dedizione per rendere possibile questo articolato progetto” – ha commentato Pierluigi Fioretti, Amministratore Delegato Canon Solutions Italia Nord e Centro Sud.

Oggi Sistemi Service è in grado di garantire al suo cliente RINA uno standard qualitativo pressoché paragonabile a quello di una tipografia. Sistemi Service evade gran parte delle commesse in circa 48 ore con un volume di produzione di 100.000 copie al mese, distribuite sulle 2 unità di stampa.