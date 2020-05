Massima libertà di configurazione con il nuovo rack IT di Rittal

Il nuovo rack VX IT di Rittal è un sistema modulare universale progettato per tutte le applicazioni connesse all’IT

Rittal ha presentato il nuovo rack VX IT, un sistema modulare di nuova concezione per server e network, che permette di configurare le infrastrutture IT velocemente, dai singoli rack di ripartizione ai data center completi.

Nato sotto il segno di una nuova generazione di rack per le applicazioni ICT, il VX IT di Rittal è stato progettato per tutte le applicazioni connesse all’Information Technology e la sua versatilità lo rende adatto sia per il cablaggio strutturato che per il contenimento di apparati attivi (Networking, Server, Storage, IoT).

L’ampia gamma varia da 15 a 52 U di altezza. Gli utenti possono implementarlo per installazioni edge, data center aziendali completi di raffreddamento, container IT modulari, data center ad alta efficienza energetica e colocator DC.

Più veloce, più facile e più sicuro grazie alla digitalizzazione

Un configuratore online guida l’utente passo-passo nella selezione dei componenti ed esegue anche un controllo di compatibilità del nuovo VX IT con cui Rittal offre tutto il potenziale della digitalizzazione a vantaggio dei suoi clienti.

L’intero processo di selezione, configurazione, ordine, fino alla consegna, infatti, è supportato digitalmente e in modo trasparente ed efficace. Durante il processo di configurazione, viene gradualmente creato un modello 3D, completo di accessori. Una volta terminato, il modello 3D è disponibile per la verifica e l’eventuale utilizzo da parte dell’utente. La configurazione selezionata del rack IT è prodotta con un’altissima qualità in una struttura produttiva all’avanguardia. Grazie alla capacità logistica e al nostro modello di distribuzione di Rittal, il prodotto viene consegnato rapidamente.

Numerosi i vantaggi per i clienti

Tutte le varianti VX IT progettate con il configuratore sono già state testate e certificate con tutti i loro componenti in conformità agli standard internazionali come UL 2416, IEC 60950 e IEC 62368. Di conseguenza, il cliente non necessita di alcuna certificazione aggiuntiva per il sistema configurato. Ciò significa massima libertà e sicurezza per la progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture IT. Con questa soluzione, gli utenti possono risparmiare tempo prezioso nella pianificazione e nell’approvvigionamento, garantendo allo stesso tempo la funzionalità delle soluzioni configurate.

Inoltre, VX IT offre la compatibilità con i sistemi Rittal RiMatrix esistenti e altre infrastrutture IT realizzate con i componenti Rittal. In questo modo, è possibile sostituire i singoli componenti del sistema, nonché espandere i data center già realizzati. Questo garantisce una valorizzazione dell’investimento effettuato e una continuità garantita per le infrastrutture Rittal esistenti.

Il nuovo rack si assembla senza l’ausilio di strumenti, utilizzando la tecnologia “snap-in” che permette un risparmio di tempo e garantisce una maggiore qualità. Le unità rack e gli indici di posizionamento sono contrassegnati, il che semplifica l’impostazione delle distanze tra i livelli 19” e l’assemblaggio degli apparati. Tutti i pannelli come quelli laterali o del tetto sono fissati in modo rapido e semplice utilizzando dispositivi di fissaggio a scatto e ausili di posizionamento. I nuovi pannelli laterali divisi verticalmente, disponibili come accessori opzionali, offrono agli utenti un accesso migliore per velocizzare le operazioni di installazione e manutenzione. Sono inoltre disponibili pannelli laterali divisi orizzontalmente che, soprattutto per i rack più profondi aiutano a semplificare le operazioni movimentazione e di assemblaggio.

Un’altra caratteristica chiave di VX IT è la sua grande stabilità: grazie al design migliorato del telaio, il rack ha una stabilità verticale maggiore rispetto ai suoi predecessori. La capacità di carico è stata verificata sia secondo procedure interne nei laboratori Rittal che secondo le disposizioni di Underwriters Laboratories (UL). Sono disponibili due varianti: la variante di rack standard consente un carico statico di 1.500 kg secondo la procedura di prova Rittal o 1.200 kg secondo la certificazione UL. La versione dinamica consente invece un carico di 1.800 kg secondo le procedure di prova Rittal o di 1.500 kg secondo la certificazione UL.

Tutto ciò di cui un rack ha bisogno

Per VX IT sono disponibili una vasta gamma di accessori affinché possa essere configurato in base a tutte le esigenze. Sono disponibili varianti per porte e pannelli laterali, per base e tetto, nonché innovazioni come la nuova striscia LED per la visualizzazione dello stato di esercizio. Ulteriori accessori includono ripiani pull-out ed elementi di gestione dei cavi, nonché soluzioni per il monitoraggio, l’alimentazione e la gestione degli apparati. Componenti come PDU, sistemi UPS, sistemi di raffreddamento IT e soluzioni di monitoraggio sono disponibili anche per l’installazione interna, così come i moduli per la rilevazione e l’estinzione degli incendi.

Come riferito in una nota ufficiale da Uwe Scharf, Managing Director della Business Unit IT e Industry Rittal e Head of Marketing: «Tutta l’esperienza maturata nei numerosi progetti IT realizzati in tutto il mondo è confluita nello sviluppo del nuovo rack. VX IT è sinonimo di velocità, flessibilità e modularità. Rappresenta anche la certezza per i nostri clienti di essere pronti per affrontare ogni futuro scenario IT».