Analog Devices ha introdotto i convertitori step-down sincroni LT8650S, LT8652S e LT8653S Silent Switcher a due canali da 4A/8.5A/2A per l’alimentazione di sistemi automotive, per telecomunicazioni e unità a stato solido. L’architettura brevettata Silent Switcher 2 e la modulazione di frequenza spread spectrum di Analog Devices, consentono lo sviluppo di un PCB layout robusto per garantire prestazioni EMI ultra-basse che soddisfino facilmente le emissioni CISPR25.

LT8650S, LT8652S e LT8653S di Analog Devices si differenziano inoltre per le uscite stackable-friendly per applicazioni a corrente più elevata. Le uscite possono essere collegate in parallelo per modulare la corrente di uscita in base alle esigenze del sistema, ottimizzando le prestazioni termiche. Utilizzando un solo dispositivo scalabile si riducono al minimo i tempi di inventario e di qualifica. Ad esempio, l’LT8652S fornisce 8,5A DC da ogni canale simultaneamente o fino a 12A su entrambi i canali. Sincronizzando due chip LT8652S si può ottenere un’alimentazione a 4 fasi da 34A.

Caratteristiche principali di LT8650S/LT8652S/LT8653S:

• Tecnologia Silent Switcher 2 con condensatori di bypass integrati soddisfa le emissioni CISPR25

• Funzionamento Burst Mode a bassissima corrente a riposo per carichi leggeri

• Fino a 12A (LT8652S) su singolo canale

• Frequenza regolabile e sincronizzabile (da 300kHz a 3MHz)