Un Channel Partner Program globale per il canale di Criteo

Il nuovo programma consente di utilizzare i dati e gli insight sugli acquisti di Criteo per attirare, fidelizzare e far crescere i propri clienti

Criteo, azienda tecnologica globale che offre ai marketer di tutto il mondo soluzioni di advertising affidabili e di grande impatto, ha annunciato Criteo Partners, un programma di partnership globale gratuito pensato per aiutare i propri partner a utilizzare meglio la piattaforma pubblicitaria dell’azienda, costruita sull’ampia base di shopping data, per crescere ed espandere la propria base clienti. Oggi, le soluzioni tecnologiche di Criteo alimentano campagne pubblicitarie per oltre 20.000 inserzionisti in tutto il mondo, con uno Shopper Graph che fornisce informazioni su due miliardi di utenti attivi mensili. Grazie a Criteo Partners, le agenzie ora possono attivare i dati e le soluzioni di Criteo per far crescere il business, aumentare il proprio reward e offrire valore aggiunto ai propri clienti, grazie alla strategia e alla competenza nel servizio.

I partner Criteo riceveranno numerosi vantaggi tra cui:

Accesso alla formazione e alla certificazione : tramite la Advertising Academy di Criteo, i team sono abilitati a vendere, gestire e misurare le campagne in modo più efficace. I corsi di apprendimento pratico migliorano le conoscenze delle agenzie su come sfruttare i dati di Criteo relativi a due miliardi di acquirenti attivi mensili.

Maggiore visibilità per acquisire nuovi clienti : tutti i partner ottengono un badge di riconoscimento nella lista dei partner globali privilegiati di Criteo.

Supporto continuo : i partner Criteo avranno a disposizione esperti interni per ogni fase del percorso, dall'accesso alle competenze di vendita dei prodotti al mantenimento di solide relazioni con i clienti che promuovono valore incrementale e nuove opportunità di guadagno.

Accesso a premi e risorse: i Partner Criteo avranno l'opportunità di pianificare in anticipo per attrarre e fidelizzare nuovi clienti, grazie a offerte promozionali, case study, materiali di ricerca e approfondimenti unici creati per supportare i loro obiettivi di successo come agenzia.

Criteo Partners è stato lanciato nel quarto trimestre del 2019 con un gruppo pilota di 20 agenzie globali. Fin dal suo lancio, Criteo ha visto un’adozione crescente delle nuove soluzioni upper-funnel, come Traffic Generation. La nuova soluzione consente agli esperti di marketing di influenzare i potenziali utenti mentre cercano, confrontano ed esaminano brand diversi ed è l’ultimo prodotto dell’azienda che dimostra così il passaggio a una strategia che va ora oltre il retargeting.

Come riferito in una nota ufficiale da Thomas Jeanjean, Chief Transformation Officer di Criteo: «Criteo Partners cambia il modo di lavorare con le agenzie. Attraverso questo programma, stiamo fornendo alle agenzie gli strumenti e le risorse per favorire il successo e la crescita, sempre al nostro fianco. Come parte della nostra trasformazione, vediamo un grande valore nell’opportunità che le agenzie ci forniscano feedback e input per influenzare direttamente l’evoluzione della nostra roadmap di prodotto».