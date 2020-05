Epson: due nuove stampanti per scontrini mPOS

TM-m30II e TM-m30II-H di Epson sono soluzioni POS facili da usare pensate per soddisfare le esigenze del settore retail e dell’hospitality

Epson ha aggiunto due nuovi modelli a una gamma di dispositivi mPOS compatti in costante crescita: TM-m30II e TM-m30II-H.

Entrambi i modelli sono dotati di funzionalità e connettività avanzate e consentono all’utente di liberare spazio utile sul bancone grazie al loro design compatto e discreto e all’ingombro ridotto. Nel mercato italiano entrambe le stampanti sono ideali per applicazioni non fiscali, ad esempio scontrini di cortesia in ristoranti, bar, caffetterie, pasticcerie. Entrambe le stampanti per scontrini si riveleranno utili anche per i fornitori di software indipendenti perché forniscono soluzioni mPOS “ship-and-forget” affidabili e facili da configurare.

“La possibilità di ampliare e migliorare la nostra gamma di stampanti mPOS consentirà ai piccoli retailer e alle strutture ricettive, dai negozi ai food truck, di diventare più agili e di rendere un miglior servizio al cliente ogni giorno”, afferma Liam Parry, Product Manager Business Systems di Epson Europe. “Siamo lieti che il livello di connettività offra agli utenti una maggiore flessibilità. A ciò si aggiunge la funzionalità di sincronizzazione e caricamento di TM-m30II-H che è davvero notevole. Abbiamo lavorato mantenendo la forma a cubo del TM-m30 e l’abbiamo reso ancora più funzionale per un numero sempre maggiore di destinatari.”

Caratteristiche principali

TM-m30II

Modello entry-level conveniente (la versione aggiornata del modello precedente, TM-m30)

Design pratico ed elegante, dall’ingombro ridotto e dalle linee essenziali

Aumentata velocità di stampa: 250 mm/s

Stampa diretta da qualsiasi dispositivo mobile senza bisogno di installare o aggiornare driver

Testina di stampa e taglierina automatica

Nuove icone LED per garantire facilità di utilizzo

Funzionalità di risparmio carta con alimentazione sul retro e sensore di avviso esaurimento carta

USB, Ethernet e Bluetooth facoltativo

Flessibilità di installazione in verticale e in orizzontale

Praticità di caricamento della carta e interfaccia utente facile da usare

Tutti i modelli sono conformi anche alle normative fiscali tedesche utilizzando l’opzione OT-UH-F30

TM-m30II-H (funzionalità di TM-m30II e altro)

Sincronizzazione e caricamento per la connessione ai tablet: consente di alimentare il tablet e stampare i dati utilizzando un solo cavo

Tre porte USB A per connettere le periferiche (inclusi scanner, tastiere e bilance)

Possibilità di accedere alle periferiche e controllarle dalle applicazioni tramite il dispositivo ePOS

Qualità comprovata di Epson

Funzionalità intelligenti: Server Direct Print (SDP) e cloud (OMS)