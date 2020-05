Poly lancia Blackwire 8225: le cuffie che diminuiscono drasticamente le distrazioni al lavoro grazie alla tecnologia ANC ibrida avanzata e al sistema Acoustic Fence di Poly



Plantronics (“Poly” – precedentemente Plantronics e Polycom), società di comunicazione globale che facilita le connessioni e collaborazioni umane significative, presenta l’ultima novità della sua gamma Blackwire: le cuffie a filo Blackwire 8225, che offrono nuove funzionalità ibride di cancellazione attiva del rumore (ANC).

Si tratta di un prodotto con caratteristiche premium e connessione plug-and-play USB che rappresenta la versione avanzata delle famose cuffie Blackwire 3300, Blackwire 5200 e Blackwire 7225 di Poly. Con prestazioni audio senza precedenti, le nuove Blackwire 8225 riducono in modo significativo il rumore di fondo e permettono a coloro che le usano di collaborare ovunque.

Queste cuffie sono state disegnate per bloccare drasticamente le distrazioni che rendono più difficile il lavoro, sia in ufficio che a casa. Con tre modalità di tecnologia ibrida avanzata ANC, Le Blackwire 8225 consentono agli utenti di selezionare quella che si adatta meglio al luogo nel quale si trovano in modo da eliminare facilmente qualunque tipo di distrazione, incluse quelle provocate dagli elettrodomestici (per esempio l’aspirapolvere) o dal vocio tipico degli ambienti di lavoro open space. Un microfono a cancellazione del rumore, reso ancora più potente dalla tecnologia Acoustic Fence di Poly, garantisce agli utenti un audio cristallino in qualunque situazione, perché filtra automaticamente i fastidiosi rumori di fondo causati, per esempio, da colleghi che parlano nelle vicinanze o cani che abbaiano, in modo che anche l’interlocutore possa godere di un audio nitido e ad alta risoluzione.

“Una delle principali preoccupazioni dei nostri clienti, che lavorano sia da casa che in ufficio, riguarda la necessità di ridurre il rumore e le distrazioni che rendono il team meno produttivo – ha detto Roger Ogborne, global solutions marketing di Poly -. Il nuovo Blackwire 8225 si aggiunge all’ampia gamma di cuffie Poly pensata per l’uso quotidiano e che offre le ultime novità nel campo dell’acustica. In questo modo sia i responsabili IT aziendali che gli utenti possono usufruire delle migliori prestazioni, indipendentemente da dove si trovino”.

Dal punto di vista tecnico, le Blackwire 8225 rendeno ancora più facile l’installazione e la gestione da parte del dipartimento IT. Infatti, per i responsabili IT che vogliono dotare la propria forza lavoro di dispositivi capaci di ridurre drasticamente le distrazioni e il rumore, queste cuffie sono una soluzione plug-and-play facile da implementare e usare. Con un design elegante e funzionalità intuitive, queste cuffie offrono prestazioni audio eccezionali, all’altezza dei massimi standard aziendali anche negli ambienti più rumorosi. Inoltre, grazie a Plantronics Manager Pro, un servizio aggiuntivo acquistabile separatamente, il team IT può ottenere dati e gestire facilmente in remoto tutte le cuffie Blackwire 8225 utilizzate all’interno dell’azienda.

La serie Blackwire 8225 dispone anche di una versione specifica per Microsoft Teams, pensata per offrire un’esperienza di collaborazione e comunicazione ancora più completa agli utenti della piattaforma Microsoft. Dotate di un pulsante Teams specifico, le cuffie Blackwire 8225 permettono di accedere direttamente all’applicazione desktop Teams per una chiamata, una riunione o per poter collaborare ancora più facilmente.