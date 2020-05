Nutanix: Christian Alvarez a capo dell’organizzazione mondiale del canale

Christian Alvarez è il nuovo Senior Vice President of Worldwide Channels di Nutanix con effetto immediato

Nutanix, specialista nell’enterprise cloud computing, ha annunciato la promozione di Christian Alvarez a Senior Vice President of Worldwide Channels con effetto immediato. In qualità di responsabile dei canali di vendita e dei partner, Alvarez supervisionerà la direzione strategica dell’ecosistema dei partner di canale di Nutanix, promovendo relazioni strategiche e sviluppando programmi di vendita e distribuzione globali per VAR, distributori, OEM, integratori di sistemi globali (GSI) e partner Telco/XSP.

“Nutanix ha messo in campo le giuste risorse, gli investimenti e le competenze a supporto del proprio pluripremiato portfolio di prodotti, permettendo ai partner di offrire nuovi servizi e di ampliare la quota di mercato e le opportunità di business”, ha dichiarato Alvarez. “Accolgo con entusiasmo la responsabilità dell’organizzazione mondiale dei partner di Nutanix e sono pronto a farla crescere ulteriormente, aiutando al contempo i nostri partner a migliorare la loro redditività grazie all’offerta di servizi professionali, gestiti e servizi cloud. Ci aspettano ancora grandi opportunità, poiché sappiamo adattarci con attenzione alle attuali dinamiche di mercato senza precedenti”.

Alvarez è un leader di canale esperto e competente, con una grande esperienza nello sviluppo di strategie globali di forte impatto a supporto del raggiungimento degli obiettivi di business. Con oltre vent’anni di esperienza, Alvarez è entrato in Nutanix nel settembre 2019 come Vice Presidente of Channel Sales per le Americhe, guidando il team della regione. A febbraio 2020 è stato nominato Head of WorldWide Partner Sales ad interim e, da allora, ha arricchito i programmi di vendita e go-to-market dei partner Nutanix garantendo migliori risultati a clienti e partner.

Quando la pandemia di COVID-19 ha colpito le aziende in tutto il mondo e la maggioranza del personale ha iniziato a lavorare da remoto, la soluzione Nutanix VDI è diventata di primaria importanza a livello globale. Alvarez ha supportato i partner nel processo di lancio di nuove soluzioni e offerte per aiutarli nell’implementazione di tecnologie per gli utenti finali nel modo più semplice e rapido possibile tra cui FastTrack for VDI e Xi Frame Test Drive. Ha inoltre favorito lo sviluppo del programma Nutanix Special Financial Assistance per offrire sostegno finanziario immediato ai partner, contribuendo ad alleviare i problemi di liquidità e rendere i finanziamenti più flessibili.

“Christian è un innovatore, uno stratega in grado di promuovere nuove offerte e la collaborazione in tutta l’organizzazione”, ha dichiarato Chris Kaddaras, Executive Vice President of Worldwide Sales di Nutanix. “Il canale sta attraversando una trasformazione digitale per il cloud e in questo senso Nutanix è uno dei pochi vendor di soluzioni multi-cloud con un ampio portafoglio d’offerta a supportare tale cambiamento. Christian è la persona giusta per portare avanti e consolidare la nostra missione e aiutare sia i nostri partner che i nostri clienti ad adattarsi e abilitare il lavoro virtuale”.

Alvarez continuerà a guidare le vendite per la regione delle Americhe fino alla nomina di un nuovo responsabile.