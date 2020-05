Giochi online e applicazioni del momento: ecco cosa preferiscono gli italiani

Ecco i passatempi preferiti dagli italiani in questo periodo

Quali sono le applicazioni per smartphone e tablet più scaricate dagli italiani? Secondo i recenti sondaggi, il popolo italiano ama trascorrere il proprio tempo libero su app e siti dedicati al mondo del gioco online. Non solo, particolare attenzione anche alle applicazioni dedicate al mondo social, della fotografia e dell’intrattenimento.

Come accennato, grande spazio per il mondo dei giochi da casino online, con slot Gallina protagonista nuovo e sempre più apprezzato da tantissimi appassionati. Non solo: continua a confermarsi la grande passione per il Poker, Black Jack e Sette e Mezzo. Detto questo, il gioco del calcio resta la maggiore attrazione degli italiani, con siti e applicazioni dedicate al mondo delle scommesse sportive sempre in costante aumento.

Entrando nel dettaglio, slot Gallina, e il mondo delle slot machine, continuano a scalare posizioni nelle preferenze degli italiani. Innovazione, colori coinvolgenti, dettagli e dinamiche curati alla perfezione, questi gli aspetti principali che catturano giorno dopo giorno l’attenzione degli appassionati.

Le 5 applicazioni più scaricate dagli italiani: nuove tecnologie e passatempi

Come accennato, i giochi da casino online e le scommesse sportive restano tra le applicazioni più scaricate dal popolo italiano, ma negli ultimi due anni è cresciuta in maniera esponenziale anche l’attrazione per alcune app di fotografia e intrattenimento. Di fatto, Instagram e Tik Tok starebbero catturando giorno dopo giorno le attenzioni degli italiani, con download aumentati del 45% nel corso degli ultimi due anni. Quali sono le 5 applicazioni più scaricate in Italia? Ecco la classifica aggiornata al 2020:

Instagram conduce la classifica in maniera indisturbata. Un mondo interattivo dedicato all’universo social e alla fotografia. Un impatto devastante anche sul popolo italiano.

TikTok, l’applicazione del nuovo millennio. Diffusissima soprattutto tra gli adolescenti, ma in totale crescita anche tra gli adulti.

Giochi casino online e scommesse sportive: come accennato, il mondo online dei casino e delle scommesse sportive continua a far breccia nel cuore degli appassionati italiani.

Facebook: nonostante il leggero calo nell’ultimo anno e mezzo, resta tra le applicazioni più scaricate e apprezzate per il passatempo degli italiani. Angolo social dedicato anche all’informazione e allo scambio di pareri e opinioni.

Sky Go: applicazione ufficiale di “Sky”, colosso della pay tv, ideata per consentire agli utenti di poter utilizzare il proprio abbonamento tv anche su tablet e smartphone. Un modo per non perdere serie tv, film e sport, avendoli così sempre a portata di mano.

Cosa potrebbe accadere nell’immediato futuro? Secondo alcuni studi, e secondo gli ultimi sondaggi, nei prossimi 5 anni il mondo dei casino online potrebbe aumentare il suo raggio d’azione del 20%, mentre potrebbe scemare l’interesse degli italiani per Facebook e Instagram. Passatempi, abitudini e il nuovo mondo della tecnologia: il popolo italiano sorride alle vecchie tradizioni, ma continua ad abbracciare totalmente le nuove applicazioni e i nuovi passatempi dell’era moderna.