Big Event – Fiera mercato della fotografia: Canon pronta stupire i visitatori

Le ultime novità del mondo dell’imaging in vetrina, un’area Touch&Try per provare le più recenti tecnologie e i prodotti all’avanguardia nel campo della fotografia digitale. E poi due interessanti talk con fotografi Canon Ambassador del calibro di Paolo Verzone e Massimo Sestini, quest’ultimo presente anche con la mostra “Volare!”. Canon è pronta a stupire gli appassionati del settore al Big Event – Fiera mercato della fotografia, in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 alle Officine del Volo (ex Officine Aereonautiche Caproni), in via Mecenate 76/5, dalle 9.30 alle 19.00.

All’evento Big Event – Fiera mercato della fotografia, organizzato da FCF Forniture, Canon Italia sarà protagonista con due spazi dedicati e con una serie di iniziative collaterali. Al piano terra, si troverà in mostra l’intera gamma del sistema EOS R: dalla top di gamma EOS R3, alle fotocamere per professionisti come EOS R5 ed EOS R6 Mark II, fino alle nuove proposte per content creator come EOS R8 ed EOS R50, oltre alla rivoluzionaria vlogging camera PowerShot V10.

Ma non è finita qui perché all’interno della seconda postazione al primo piano, i visitatori di Big Event – Fiera mercato della fotografia potranno scoprire le più svariate soluzioni per la stampa fotografica Canon: a partire dalle stampanti istantanee Zoemini, Selphy CP1500 e Selphy Square QX10, fino alle soluzioni professionali come l’imagePROGRAF PRO-2100, passando per il mondo PIXMA con i modelli PIXMA G650 e PIXMA Pro-200.

Fotocamere ibride, ottiche e stampanti fotografiche di qualità professionale per soddisfare le esigenze dei fotografi di ogni livello, dai principianti agli esperti.

A Big Event – Fiera Mercato della fotografia, i creativi potranno conoscere e apprezzare tutte le potenzialità del Total Imaging Canon.

L’appuntamento con Paolo Verzone è sabato 14, dalle 11:30 alle 12:15 nella Sala talk per parlare di “Artic Zero”, il suo progetto di ricerca fotografica sul cambiamento climatico nella zona artica.

Domenica 15 ottobre la Sala talk ospiterà invece, dalle 15:00 alle 15:45, l’incontro “Tutta un’altra prospettiva” con il famoso fotoreporter Massimo Sestini. Specialista di fotografia aerea, i suoi scatti realizzati in volo raccontano eventi, paesaggi naturali e urbani visti da una prospettiva unica al mondo.

Per tutta la durata di Big Event – Fiera Mercato della fotografia, alle Officine del Volo sarà allestita anche una sua straordinaria esposizione.

La mostra “Volare!”, sostenuta da Canon con l’obiettivo di promuovere il valore culturale dell’arte fotografica, è nata dalla combinazione perfetta tra la location che ospita la fiera e uno dei più grandi fotogiornalisti internazionali. I

visitatori potranno ammirare le foto più rappresentative scattate da Massimo Sestini negli ultimi decenni per raccontare la storia del costume, della politica e della società italiana, osservati e proposti da prospettive uniche, celebre firma del Canon Ambassador.

Tutte le immagini sono state realizzate con tecnologia fotografica dei sistemi EOS ed EOS R, mentre le stampe hanno preso vita grazie a Canon imagePROGRAF PRO-6100 e Canon Colorado.

“Non vediamo l’ora di accogliere i visitatori allo stand Canon a Big Event – Mercato della fotografia e condividere con loro la passione per la fotografia, la stampa e l’innovazione tecnologica. Ai visitatori dico siate pronti a vivere un’esperienza indimenticabile che vi porterà al cuore dell’arte fotografica contemporanea” afferma Alessandro Montanini, Imaging Technologies Marketing Senior Manager di Canon Italia.