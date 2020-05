Da Praim ed LG Electronics un nuovo Thin Client All-in-One

Dalla collaborazione tra Praim ed LG Electronics è nato Domino MED, il nuovo Thin Client All-in-One è progettato per il mondo dell’Healthcare

Praim ed LG Electronics hanno annunciato il rilascio sul mercato di Domino MED, un altro componente della famiglia dei Thin Client All-in-One progettato per il mondo dell’Healthcare, con prestazioni superiori e compliant con tutti i principali standard medicali.

In tutto il mondo, infatti, la sanità è un settore che presenta caratteristiche ed esigenze specifiche e richiede standard particolarmente severi. Inoltre, alla luce dei recenti eventi, che hanno visto l’intera comunità mondiale alle prese con la pandemia da Covid-19 e il settore sanitario e ospedaliero coinvolto in prima linea nella gestione dell’emergenza, si afferma in maniera ancora più forte la necessità di dotarsi di sistemi che garantiscano la massima efficienza e il minor livello di rischio possibile, rispettando precise regolamentazioni.

Tra questi standard, ve ne sono alcuni imprescindibili per garantire la bontà delle apparecchiature dedicate all’operatività nei reparti ospedalieri. Tuttavia, il rispetto degli standard è una condizione necessaria ma ovviamente non sufficiente a fare di un prodotto tecnologico per il settore medicale un buon investimento e non semplicemente un costo.

Per questo è nato Domino MED, una soluzione Thin Client All-in-one, che combina tutte le performance di un dispositivo top di gamma con gli standard necessari per l’utilizzo in ogni ambiente ospedaliero, come la certificazione IEC 60601, CE MDD ed FDA Class 1, il design compatto ed ergonomico che non favorisce il deposito di polveri e ne facilita l’igienizzazione.

La soluzione si presenta senza ventole, con un monitor da 24” Full HD, completamente ruotabile in verticale fino a 90°, al quale è possibile collegarne un altro anche 4K; il potente processore AMD Prairie Falcon GX-212JJ da 1.2GHz (fino a 1.6GHz) insieme ai 4GB di RAM, ai 32GB di Flash Disk e a ben 6 uscite USB, completano questa elegante e funzionale soluzione, disponibile in due versioni: con sistema operativo Windows 10 IoT, e con ThinOX, il sistema operativo Linux-based di Praim.

Come riferito in una nota ufficiale da Jacopo Bruni (nella foto), Marketing Manager di Praim: «In Praim, leader nella fornitura di soluzioni software e hardware per la creazione e gestione di postazioni di lavoro evolute, riteniamo che una soluzione Thin Client All-in-One progettata per essere al tempo stesso trasportabile mediante il montaggio su carrello (COW), facilmente disinfettabile ed ergonomica, e che combini tutte le performance di un dispositivo top di gamma con gli standard necessari per l’utilizzo in ogni ambiente ospedaliero, possa essere l’opzione da prendere in considerazione per un investimento IT perfetto in un ambiente Healthcare».