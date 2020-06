MMD lancia il nuovo Philips 242B1V

Philips 242B1V per aumentare la produttività e proteggere la privacy

MMD, produttore di display e partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, annuncia il nuovo Philips 242B1V, monitor LCD da 24” (23.8″ / 60.5 cm diag). Progettato per aiutare i professionisti a migliorare la produttività proteggendo al contempo i dati e i contenuti sensibili da possibili sguardi indiscreti, questo nuovo modello presenta una risoluzione Full HD (1920 x 1080) e la tecnologia SmartImage per offrire comunque la migliore visualizzazione di immagini e video.

Proteggi i dati riservati dal visual hacking

Il Philips 242B1V di MMD è in grado di garantire la privacy necessaria grazie al Privacy Mode facilmente attivabile tramite uno switch, impedendo il visual hacking e nascondendo lo schermo da altre persone in open office e stazioni di coworking. Questa nuova funzionalità innovativa è stata appositamente progettata per le aziende e i professionisti che si occupano di dati sensibili e che devono garantirne ancora di più la riservatezza. Questo Philips Privacy Mode offre una soluzione integrata per la privacy senza il fastidio delle ingombranti e scomode protezioni dello schermo. Premendo semplicemente un pulsante, lo schermo appare scuro e appena visibile da entrambi i lati, mantenendo però al contempo le immagini chiaramente visibili al centro. Grazie all’introduzione del Philips Privacy Mode, solo l’utente direttamente davanti al display può leggere i contenuti sullo schermo, beneficiando di una maggiore sicurezza.

Eccellente qualità dell’immagine ed esperienza utente confortevole

Pur aiutando a proteggere i dati sullo schermo, il Philips 242B1V di MMD offre immagini di alta qualità con risoluzione Full HD 1920 x 1080 e tecnologia IPS per una gamma eccezionalmente ampia di riproduzione accurata dei colori e angoli di visione di 178°/178°.

Oltre alla privacy e alle ottime prestazioni di visualizzazione, questo nuovo modello è dotato di funzionalità che massimizzano il comfort per uno spazio di lavoro davvero ergonomico. Il display è dotato della modalità Easy Read per garantire un’esperienza di lettura simile alla carta e SmartErgoBase, un supporto orientabile in altezza, girevole e inclinabile, che consente di posizionare il monitor alla distanza e alla posizione di visualizzazione ideali. Il Philips 242B1V include anche l’impostazione della modalità LowBlue, sviluppata appositamente per ridurre la dannosa luce blu a onde corte, e la tecnologia FlickerFree, che riduce lo sfarfallio per una visione più confortevole.

Un mix di sostenibilità e animo eco-friendly per performance brillanti

L’animo ecologico di questo monitor traspare dalle sue innovative caratteristiche. Il Philips 242B1V vanta tre caratteristiche principali per aiutare a risparmiare garantendo la migliore qualità e il comfort: LightSensor, Power Sensor e la tecnologia SmartImage. Mentre LightSensor offre la luminosità perfetta con una potenza minima garantendo un consumo di energia ancora più ridotto, il Power Sensor integrato rileva la presenza dell’utente e regola automaticamente la luminosità del monitor, riducendola quando l’utente si allontana, per una maggiore durata del monitor e per ridurre i costi energetici fino al 70%.

SmartImage è un’esclusiva tecnologia Philips, intuitiva all’avanguardia, che ottimizza le prestazioni del display. Basandosi sull’analisi del contenuto visualizzato, SmartImage adatta il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza di immagini e video.

Oltre alla vasta gamma di innovazioni, il Philips 242B1V è complessivamente efficiente dal punto di vista energetico e conforme a numerosi standard e certificazioni ambientali, tra cui EnergyStar 8.0, EPEAT e RoHS.