Nuovo scanner A3 per Mac e Windows da Plustek

Ideale per la digitalizzazione di documenti di grande formato e particolarmente semplice da utilizzare, il nuovo OpticSlim 1680 di Plustek è compatibile con tutti i più diffusi programmi per l’elaborazione delle immagini ed è dotato di una serie di pulsanti programmabili particolarmente utili per automatizzare le operazioni ripetitive

Plustek, produttore di soluzioni per l’imaging professionale e per l’ufficio, annuncia il nuovo OpticSlim 1680, uno scanner piano di formato A3 compatibile sia con il mondo Mac, sia con l’universo Windows.

In grado di garantire velocità, qualità delle immagini e massima semplicità d’utilizzo, questo nuovo scanner firmato Plustek è la scelta ideale per tutte le realtà che hanno a disposizione un budget limitato, ma che hanno la necessità di digitalizzare originali di diverso tipo e formato, compresi documenti storici fragili e delicati.

Grazie all’adozione di una sorgente luminosa a LED, che non richiede tempi di riscaldamento prima delle scansioni, alla risoluzione ottica di 1.200 DPI e a una serie di pulsanti programmabili che consentono di automatizzare le operazioni che si eseguono con maggiore frequenza, il nuovo OpticSlim 1680 si presta a essere utilizzato in numerose situazioni e differenti contesti.

Nella dotazione di serie sono inclusi ABBYY FineReader per Windows, un potente software OCR con cui è possibile anche la creazione di documenti modificabili e ricercabili, Plustek DocAction per la condivisione e manipolazione dei file, un innovativo photo editor per Mac, presto disponibile anche per Windows, nonché un semplice ma potente tool con cui è possibile personalizzare a seconda delle necessità le funzionalità dei pulsanti dello scanner.

Principali caratteristiche tecniche:

– Sensore: CIS

– Sorgente luminosa: LED

– Risoluzione ottica: 1.200 DPI

– Modalità di scansione: Colore 48-bit in, 24-bit out; Scale di grigi 16-bit in, 8-bit out; Bianco e nero 1-bit out

– Velocità di scansione: 5 sec (A3 a colori a 300 DPI), 3 sec (A3 in Scale di grigio a 300 DPI)

– Area di scansione: 294×431,8 mm

– Ciclo scansione giornaliero: 2.500 pagine

– Interfaccia: USB 3.0

– Driver: Compatibili TWAIN

– Sistemi operativi supportati: Windows Vista / 7 / 8 / 10 and Mac OS X 10.8~10.15

– Software in bundle: Plustek DocAction, ABBYY FineReader 12 Sprint (per Windows)

Il nuovo Plustek OpticSlim 1680 è immediatamente disponibile in Italia con un prezzo al pubblico di 349 Euro IVA compresa.