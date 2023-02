Analog Devices e Marvell presentano la nuova piattaforma Massive MIMO Radio Unit 5G

Analog Devices e Marvell Technology, player nelle soluzioni di semiconduttori per infrastrutture dati, hanno annunciato la piattaforma di riferimento Massive MIMO (mMIMO) 5G di nuova generazione con supporto per Open RAN. La combinazione dell’ultimo tranceiver SoC RadioVerse di ADI e del processore in banda base Marvell OCTEON 10 Fusion 5G, la prima soluzione di beamforming digitale a 5nm del settore per il 5G, migliora il time-to-market per le unità radio mMIMO avanzate e il supporto O-RAN consentendo fino al 40% in meno di consumo energetico, dimensioni ridotte e peso inferiore. Il processore in banda base OCTEON 10 Fusion fornisce anche un’implementazione L1 flessibile, con riutilizzo di hardware e software tra RU (Radio Unit) e DU (Distributed Unit) per facilitare l’evoluzione delle divisioni L1 tra gli operatori di tutto il mondo nei prossimi anni, mentre il SoC RadioVerse fornisce un’ampia gamma di funzionalità di front-end RF digitale, incluso DPD collaudato sul campo.

“Poiché la funzionalità radio Massive MIMO cresce in complessità, è necessario approcciare l’applicazione con SoC più specializzati”, ha affermato Alex Jinsung Choi, presidente di O-RAN ALLIANCE. “I reference design come quello creato da ADI e Marvell aiutano a catalizzare il mercato O-RAN per le unità radio mMIMO 5G consentendo configurazioni avanzate che soddisfano le elevate aspettative degli operatori di rete in termini di efficienza energetica e prestazioni”.

Insieme, il Transceiver SoC RadioVerse e il processore OCTEON 10 Fusion, supportano l’intera catena del segnale con un’efficienza del sistema RU senza pari. Il transceiver SoC RadioVerse ADRV9040 include funzionalità digitali all’avanguardia, tra cui algoritmi di linearizzazione per aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’amplificatore di potenza, nonché filtri di canale digitale che riducono le velocità di interfaccia. Il processore in banda base OCTEON 10 Fusion 5G dispone di acceleratori specializzati e ottimizzati per l’elaborazione efficiente di complessi algoritmi di beamforming, insieme a processori dedicati per il Low PHY in banda base che possono essere configurati per le varie configurazioni O-RAN split 7.2x.

“Sviluppare unità radio O-RAN mMIMO comporta numerose sfide per i fornitori di infrastrutture, come ad esempio ottenere semiconduttori ottimizzati per l’applicazione”, ha affermato Joe Barry, Vice President of Marketing, Systems & Technology nella Communication and Cloud Business Unit di ADI. “Le prestazioni e l’efficienza di questa piattaforma rendono disponibili tecnologie all’avanguardia sia per i fornitori affermati che per quelli emergenti”.

“Marvell è lieta di collaborare con ADI per portare le radio Massive MIMO al prossimo livello”, ha affermato Will Chu, Senior Vice President, Processors Business Group di Marvell. “La combinazione del processore in banda base OCTEON 10 Fusion 5G di Marvell e della tecnologia di transceiver RF di ADI fornisce agli OEM un Open Radio 5G reference design che scala le capacità e le prestazioni del beamforming mMIMO di nuova generazione alle potenze più basse possibili”.

Il reference design, espandibile per supportare una configurazione 64T64R, supporta 32 antenne di trasmissione e ricezione (32T32R) con 400 MHz di larghezza di banda operativa e 300 MHz di larghezza di banda istantanea. Il processore in banda base OCTEON 10 Fusion 5G e il SoC RadioVerse sfruttano gli acceleratori hardware nonché nodi di elaborazione in banda base digitale e RF all’avanguardia, rispettivamente a 16 nm e 5 nm, offrendo una riduzione fino al 40% del consumo energetico per bit rispetto alla generazione precedente. La piattaforma abilita le modalità NES (Network Energy Savings), che offrono ulteriore risparmio energetico.

La piattaforma è esposta al Mobile World Congress presso lo stand ADI (Hall 2, 2B18) e lo stand Marvell (Hall 2, 2F34).