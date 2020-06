WatchGuard: nuova gamma di firewall tabletop

WatchGuard offre sicurezza semplificata e flessibile per ambienti di lavoro di piccole e medie dimensioni e per gli uffici domestici con la nuova gamma di firewall tabletop

WatchGuard Technologies, specialista in soluzioni per la sicurezza e l’intelligence delle reti, per il Wi-Fi sicuro e l’autenticazione multi-fattore, ha rilasciato le nuove appliance Firebox Serie T. I nuovi firewall Firebox T20, T40 e T80 di WatchGuard forniscono agli ambienti di piccole e medie dimensioni e agli uffici domestici le prestazioni avanzate richieste per supportare le velocità Internet aziendali e un’ampia gamma di servizi di sicurezza di livello enterprise in un unico prodotto compatto.

Le novità dei firewall WatchGuard

Le nuove appliance di sicurezza tabletop di WatchGuard sono progettate per fornire throughput avanzato e un migliore processo del traffico HTTPS di cui le organizzazioni oggi hanno bisogno per tenere il passo con la velocità sempre crescente del business, insieme a una serie completa di servizi di sicurezza. I nuovi firewall della Serie T consentono alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni e ai fornitori di servizi gestiti (MSP) di implementare gateway antivirus, filtro di contenuti e URL, antispam, prevenzione delle intrusioni, controllo delle applicazioni, cloud sandboxing, protezioni endpoint e altro ancora – tutto in un pacchetto semplice, economico e di facile gestione.

Firebox T20

Firebox T20 è progettato specificamente per le organizzazioni e i fornitori di servizi gestiti che devono estendere la protezione ai piccoli uffici remoti e domestici. Può operare come soluzione autonoma o essere gestito centralmente dalla sede principale dell’azienda. Insieme a Total Security Suite, il T20 impedisce agli estranei di accedere alle reti, monitora il traffico per bloccare allegati e-mail malevoli, tentativi di phishing, ransomware e altre tipologie di attacco. L’appliance è inoltre disponibile in un modello abilitato al Wi-Fi, T20-W, con funzionalità wireless 802.11ac.

Firebox T40

Firebox T40 è un concentrato di sicurezza economico in un’appliance compatta. Offre sicurezza critica di livello enterprise per ambienti distribuiti come piccoli uffici, filiali e piccoli negozi al dettaglio. Insieme a Total Security Suite, questo dispositivo fornisce tutte le funzionalità presenti nei firewall più avanzati, comprese le protezioni di sicurezza più importanti come la difesa da ransomware, la prevenzione delle minacce basata sull’intelligenza artificiale e molto altro ancora. Disponibile anche in una versione abilitata per il Wi-Fi, T40-W, presenta funzionalità wireless 802.11ac che garantiscono velocità di download e upload superiori.

Firebox T80

Firebox T80 è perfetto per un’ampia gamma di ambienti di ufficio di medie dimensioni. Offre un throughput eccezionalmente elevato con una protezione UTM completa rispetto ad altri firewall tabletop. T80 include un modulo di espansione per configurazioni di porte personalizzate che fornisce connettività in fibra integrata direttamente dall’appliance. Questo modulo SFP+ offre una porta in fibra aggiuntiva da 1 Gb o 10 Gb e consente alle organizzazioni di medie dimensioni e ai loro MSP di adattare le configurazioni man mano che le esigenze di connettività evolvono nel tempo. Inoltre, è una delle uniche appliance tabletop disponibili oggi sul mercato con due porte Power-over-Ethernet (PoE+).

Se installate con RapidDeploy, la soluzione di configurazione basata su cloud di WatchGuard e gestite tramite la piattaforma WatchGuard Cloud, queste nuove appliance della Serie T semplificano la sicurezza di livello enterprise per ambienti di ufficio di piccole e medie dimensioni oltre che per uffici domestici. Le funzionalità aggiuntive includono:

• SD-WAN con implementazione Zero-Touch – I Firebox Serie T offrono funzionalità SD-WAN integrate, semplificando la resilienza e l’ottimizzazione della rete. Con la funzionalità SD-WAN zero-touch integrata, queste appliance consentono alle organizzazioni di ridurre la necessità di costose connessioni MPLS o 4G/LTE, di evitare di inviare il traffico da siti remoti attraverso un data center centrale e di supportare architetture WAN ibride.

• PoE+ – Firebox T40 e T80 sono dotati di PoE+ integrato, rispettivamente con una e due porte. Ciò consente alle organizzazioni di alimentare periferiche come telecamere di sicurezza, telefoni VoIP e access point wireless. Questo elimina il costo e l’inconveniente di far passare cavi di alimentazione separati per ogni singolo dispositivo.

• IntelligentAV – Ora disponibile su T40 e T80, IntelligentAV sfrutta un motore di apprendimento automatico per proteggere meglio dai malware zero day in continua evoluzione. Mentre le soluzioni AV basate su firma sono in grado di rilevare solo minacce note, IntelligentAV consente di prevedere le minacce mesi prima che vengano rilasciate, offrendo una potente protezione predittiva precedentemente non disponibile per le piccole e medie imprese.

• Automazione – Le nuove appliance tabletop di WatchGuard sono costruite con l’automazione, fondamentale per consentire ai dipartimenti IT, ai team di sicurezza e agli MSP di fare di più con meno. Gli utenti possono implementare appliance Serie T dal cloud, aggiornare le firme delle minacce, rilevare ed eliminare malware e altro ancora, il tutto attraverso processi automatizzati.