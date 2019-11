WatchGuard porta il WiFi sicuro anche in ambienti outdoor

WatchGuard lancia il nuovo Access Point AP327X

Il nuovo access point (AP) per outdoor gestito in cloud AP327X è l’ultimo nato in casa WatchGuard Technologies.

Il suo alloggiamento rinforzato e i connettori per antenne esterne consentono a WatchGuard AP327X di funzionare in condizioni ambientali estreme come neve, pioggia e polvere, o in luoghi che richiedono capacità flessibili di copertura con antenne.

L’AP327X è ideale per fornire connettività Wi-Fi sicura in ambienti outdoor, come campus scolastici, magazzini, cantieri, centri commerciali, hotspot pubblici, e per implementazioni nei comuni.

Estendi il tuo ambiente wireless fidato all’outdoor

WatchGuard è l’unica azienda ad offrire un framework — chiamato Trusted Wireless Environment (ambiente wireless fidato) — per costruire una rete Wi-Fi completa che sia veloce, facile da gestire, e soprattutto sicura.

Con l’introduzione di AP327X, WatchGuard permette a clienti e partner di andare oltre le precedenti sfide per creare implementazioni Wi-Fi sicure in ambienti outdoor. AP327X aggiunge quattro connettori di tipo N per una capacità di copertura flessibile con antenne. Si tratta di un access point con grado IP67 progettato per operare in condizioni ambientali difficili. Inoltre, AP327X è un access point 802.11ac 2×2 MU-MIMO dotato di doppia radio per la banda dei 5 GHz e 2,4 GHz e data rate fino a 867 GHz e 400 Mbps rispettivamente.

Principali funzionalità:

• Quattro connettori di tipo N per antenne esterne: forniscono più flessibilità per chi progetta reti Wi-Fi per implementare segnali direzionali o omnidirezionali quando necessario.

• Alloggiamento rinforzato: funziona perfettamente in condizioni difficili (da -20oC fino a 65oC o da -4oF a 149oF).

• Doppia radio per banda simultanea 2×2 5 GHz e 2.4 GHz con data rates fino a 867 Mbps e 400 Mbps, rispettivamente: include due radio così sia client a 2.4 GHz e 5 GHz vengono serviti simultaneamente.

• Gestione delle risorse radio (Radio Resource Management – RRM) in modalità cloud: l’ottimizzazione Dynamic RF attraverso smart steering, band steering, e selezione del canale ottimale assicura un’elevata prestazione Wi-Fi e una valida esperienza utente.

• Due porte Gigabit Ethernet: aggiunge flessibilità agli amministratori di rete che avranno una seconda porta Ethernet a disposizione per uno switch o altri dispositivi di rete.

• Gestione e risoluzione dei problemi della rete basato su cloud: Wi-Fi Cloud gestisce il traffico di rete e automaticamente segnala anomalie innescando alert per gli amministratori di rete che possono risolvere problematiche prima che gli utenti se ne accorgano.

• Sicurezza Wi-Fi per qualsiasi implementazione Wi-Fi: non serve sostituire e rimpiazzare — implementa gli access point WatchGuard in reti Wi-Fi esistenti. Quando installati come sensori WIPS (Wireless Intrusion Prevention Systems) dedicati, l’access point funziona con gli access point esistenti e fornisce protezione 24/7 dalle minacce che prendono di mira il wireless.

• Opzioni di gestione flessibile: quando installi un access point che ha WatchGuard Wi-Fi Cloud abilitato con una licenza Secure Wi-Fi o Total Wi-Fi, sblocchi il pieno potenziale del tuo access point WatchGuard con il potente Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), analytics in tempo reale, e strumenti di marketing e di engagement avanzati. Per un set di funzionalità leggere, gestisci ogni tuo AP con un Firebox con una licenza Wi-Fi basic.