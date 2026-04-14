Snom accelera nei mercati chiave: risultati esercizio 2025/26

Snom, marchio europeo premium della comunicazione IP professionale integrata, chiude l’ultimo anno fiscale con risultati solidi e segnali di crescita nei mercati strategici, ponendo le basi per un’ulteriore espansione internazionale.

Nel primo anno con Fabio Albanini alla guida come Senior VP Sales & Operations, l’azienda registra un ritorno alla stabilità nell’area DACH (Germania, Austria e Svizzera), invertendo il trend negativo degli anni precedenti grazie a una strategia commerciale rinnovata e al rafforzamento del team locale.

Italia e Francia confermano la propria solidità nonostante un contesto economico complesso, in particolare nel mercato francese. Parallelamente, la regione iberica (Spagna e Portogallo) si afferma come uno dei principali driver di crescita, consolidando il percorso di sviluppo avviato negli ultimi anni.

Segnali positivi arrivano anche dal Sud Europa, in particolare dai Balcani, e dall’area APAC, dove Snom sta ampliando la propria presenza con nuovi accordi di distribuzione. Australia e India si distinguono per dinamismo e continuità di crescita. Rimangono stabili Regno Unito, Benelux, Paesi Nordici e Polonia, mentre CIS, Medio Oriente e Africa hanno risentito di fattori geopolitici, con azioni di rilancio già pianificate.

“Stiamo tornando a crescere in mercati chiave e raccogliamo i risultati degli investimenti fatti nel medio periodo, in particolare nella penisola iberica”, commenta Albanini. “Una strategia coerente e un forte orientamento al cliente restano i fattori determinanti per una crescita sostenibile.”

Portafoglio prodotti: copertura completa e nuove opportunità

Nel corso dell’ultimo anno fiscale Snom ha ampliato il portafoglio oltre 20 dispositivi tra terminali da tavolo, cordless DECT e accessori. Il rafforzamento della serie D8xx consente oggi una copertura completa di tutte le fasce di mercato, affiancando le consolidate serie D1xx e D7xx. Questa evoluzione apre nuove opportunità anche in ambito OEM, dove cresce l’interesse da parte di partner e provider che stanno esternalizzando la produzione dei terminali.

Nel segmento DECT, l’offerta si conferma solida: le basi multicella M900 e il terminale IP DECT M70 si posizionano tra i prodotti più rilevanti della categoria. Il rafforzamento della gamma single-cell – con il riposizionamento dell’M110 e il [/?p=23100]lancio dei modelli M253 e M256 – rende il portafoglio ancora più competitivo.

Particolarmente dinamico il segmento hospitality, dove le vendite sono raddoppiate in termini di unità, con l’Italia in posizione di leadership. Grazie a un’offerta completa che integra telefoni analogici e SIP con design dedicato al settore alberghiero, Snom si distingue in un mercato spesso non verticalizzato, aprendo nuove opportunità anche in mercati finora meno presidiati.

Cresce anche il segmento accessori – cuffie, videocamere e speakerphone – contribuendo allo sviluppo di un ecosistema sempre più completo.

Interoperabilità come leva strategica

L’interoperabilità resta un elemento centrale per Snom, con oltre 100 partner tecnologici a livello globale. La capacità di integrarsi con piattaforme e soluzioni di terze parti è fondamentale per garantire flessibilità e valore ai clienti.

“L’interoperabilità è uno dei pilastri della nostra strategia,” sottolinea Albanini. “Continuiamo a investire per garantire compatibilità, affidabilità e libertà di scelta ai nostri clienti.”

Efficienza operativa e modello customer-centric

Negli ultimi dodici mesi Snom ha rafforzato l’efficienza operativa e l’allineamento tra le diverse funzioni aziendali. In particolare, è stato intensificato il coordinamento tra marketing e vendite, con un impatto diretto sulla generazione di nuove opportunità.

L’introduzione di strumenti avanzati per la gestione dei lead e il potenziamento delle attività digitali migliorano l’efficacia delle iniziative commerciali.

Sul piano logistico, il trasferimento verso un nuovo magazzino più performante ha ottimizzato i processi, rendendo più rapide ed efficienti le consegne. Parallelamente, anche le attività di ricerca e sviluppo risultano sempre più allineate alle esigenze del mercato, in un modello fortemente orientato al cliente.

Espansione della customer base e riconoscimento ai partner

L’espansione della base clienti è oggi una priorità strategica per il vendor. Tutte le attività commerciali e di marketing sono orientate all’acquisizione di nuovi clienti e al rafforzamento delle relazioni esistenti.

“I partner restano al centro del nostro modello di business e il loro contributo è fondamentale per i risultati raggiunti,” conclude Albanini. “Un ringraziamento particolare va ai distributori che si sono distinti per performance e impegno, conseguendo il Distribution Award nelle categorie Platino e Oro.”

Per l’anno fiscale 2025/26 appena concluso, i distributori a valore aggiunto Allnet Italia SpA e V-Valley Srl si assicurano lo status Platino, distinguendosi ancora una volta per performance costanti e risultati di primo piano, a conferma di un percorso di eccellenza consolidato nel tempo.