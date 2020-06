Zyxel lancia la nuova gamma firewall USG FLEX

La serie USG FLEX DI Zyxel offre prestazioni notevolmente aumentate, maggiori funzionalità e licenze flessibili per proteggere le reti e garantire accesso da remoto

Zyxel Networks, fornitore di soluzioni aziendali e domestiche sicure, basate su AI e su cloud, lancua la gamma USG FLEX, una nuova serie di firewall progettata per le piccole e medie imprese, per stare al passo con i requisiti di mobilità, connettività e sicurezza nati dal periodo di emergenza COVID-19.

I nuovi firewall USG FLEX 100/200/500 di Zyxel offrono hardware e software potenziati, che elevano il livello di sicurezza delle PMI, registrando fino a +125% per le prestazioni del firewall e fino a +500% sui servizi UTM. Oltre a fornire una sicurezza di rete robusta e scalabile per le PMI, i nuovi firewall forniscono anche accesso remoto VPN, gestione degli AP WiFi e funzioni complete di hotspot, per soddisfare le esigenze aziendali in un’unica soluzione.

Global threat intelligence per la protezione locale

La serie USG FLEX supporta il servizio Cloud Query di Zyxel, che si basa su un database cloud multi-source in continua crescita, che considera miliardi di campioni di malware provenienti da terze parti e dalle minacce identificate da tutti gli altri firewall Zyxel nel mondo, per aumentare il tasso di rilevamento del malware. L’algoritmo che sfrutta l’intelligenza artificiale classifica e calcola il livello di gravità di ogni minaccia, aiutando le aziende a identificare le minacce più attive e ad adottare le contromisure appropriate.

Le esigenze di sicurezza della ripartenza

La serie USG FLEX supporta chi lavora da remoto fornendo connettività flessibile e sicura, incluse VPN IPsec, SSL e L2TP over IPsec alla rete aziendale. Le opzioni zero-configuration degli accessi remoti riducono notevolmente il carico di lavoro del team IT e consentono ai collaboratori di adattarsi rapidamente ad un ambiente di lavoro fuori dall’ufficio. Il controller wireless integrato consente la gestione della rete WiFi senza la necessità di acquistare hardware aggiuntivo.

Opzioni di licenza flessibili per supportare le PMI in tempi difficili

I clienti che desiderano aggiornare il proprio hardware USG esistente a USG FLEX possono migrare le loro attuali licenze USG sul nuovo hardware USG FLEX senza la necessità di acquistare nuove licenze da zero. È inoltre disponibile il pacchetto licenza hotspot opzionale che include il numero massimo di AP gestibili e il numero masimo di utenti contemporanei.