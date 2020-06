Philips 272B1G di MMD è il monitor dall’animo sostenibile per uno stile di vita green e una maggiore efficienza sul lavoro

MMD, produttore di display e partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, annuncia il nuovo Philips 272B1G, monitor Full HD, progettato per un comfort e una produttività ottimali, con il minor impatto ambientale possibile. Questo monitor LCD da 27″ (68,6 cm) è un ulteriore upgrade del display più “verde” dello scorso anno, il Philips 241B7QGJ, e si conferma la migliore scelta possibile dopo il modello da 24″. Questo nuovo modello offre ai professionisti più eco-friendly una serie completa di strumenti innovativi per migliorare le prestazioni sul lavoro nel rispetto dell’ambiente. Oltre ad assicurare un sensibile risparmio energetico, il 272B1G permette la massima produttività grazie a una gamma completa di funzioni smart, ergonomiche e ad alte prestazioni, tra cui la tecnologia IPS, la modalità LowBlue e la Smart Ergo Base.

Questa è la scelta migliore per tutti i professionisti attenti all’ecologia che cercano strumenti ad alta efficienza energetica ma che possano assicurare prestazioni ottimali e che soddisfino i più recenti standard di efficienza energetica, come quelli garantiti dalla certificazione Energy Star 8.0.

Il monitor Philips 272B1G è specificamente progettato per avere il minor impatto ambientale possibile. Conforme agli standard RoHS, questo monitor ecologico è completamente privo di sostanze come piombo, mercurio e PVC/BFR. Inoltre, tutte le parti del corpo in plastica, le parti metalliche del telaio e i materiali di imballaggio sono al 100% riciclabili.

La strada da seguire è sempre più “green”

Tra le tecnologie che caratterizzano il Philips 272B1G e certificano la sua classe energetica superiore, garantendo sempre prestazioni eccellenti, il PowerSensor che rileva l’assenza dell’utente tramite innocui segnali a infrarossi e riduce automaticamente la luminosità del monitor, riducendo da sola i costi energetici fino al 70%. Inoltre, il monitor include anche la tecnologia LightSensor, che regola la luminosità dell’immagine in base alle condizioni di luce nella stanza, e l’opzione di consumo Zero Power, che elimina il consumo di energia latente al semplice tocco dell’interruttore 0-watt.

Grazie alla sua nuova funzione di risparmio energetico, il Philips 272B1G utilizza anche una nuova tecnologia di retroilluminazione a LED che mantiene la corretta luminosità e il giusto colore utilizzando una quantità di energia significativamente inferiore. La classe energetica A++ sottolinea ulteriormente l’efficienza del modello.

A completamento delle funzioni di risparmio energetico, nel rispetto dell’ambiente, Philips Monitors ha aggiunto l’interruttore Zero power consumption. Con un semplice tocco dell’interruttore 0-watt (comodamente situato sul retro del display), viene completamente interrotta l’alimentazione del monitor. Ciò comporta un consumo di energia pari a zero, riducendo ulteriormente la carbon footprint.

Il mix perfetto di sostenibilità e alte prestazioni

Il Philips 272B1G rappresenta la nuova generazione di prodotti all’avanguardia e ad alta efficienza energetica richiesti dai professionisti di oggi, particolarmente sensibili alle tematiche ambientali. Il suo design ad alta efficienza energetica garantisce infatti una grande produttività e alte prestazioni e risponde alla necessità dell’industria in costante evoluzione.

Il Philips 272B1G presenta un pannello con risoluzione Full HD 1920×1080 e la tecnologia IPS, che offre immagini vivide e nitide che possono essere apprezzate da quasi qualsiasi angolazione. I pannelli IPS sono un’ottima scelta per i professionisti che richiedono precisione del colore e luminosità costante. Inoltre, l’Adaptive-Sync incluso garantisce una qualità video senza interruzioni.

Gli utenti professionali potranno contare su uno strumento solido, efficiente ed adatto a soddisfare le nuove esigenze nate dal nuovo contesto lavorativo in cui si trovano ad operare.

Inoltre, l’affaticamento degli occhi causato dalle molte ore passate al computer non è un problema con il Philips 272B1G, perché è dotato delle principali funzioni ergonomiche per massimizzarne il comfort. La modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-free contribuiscono a migliorare sensibilmente la user experience, mentre la SmartErgo Base completamente regolabile consente agli utenti di posizionare il monitor nel modo ottimale per il massimo del comfort, aiutando ad alleviare gli sforzi fisici di una lunga giornata lavorativa.