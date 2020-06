LG: il nuovo digital signage per la ristorazione

I display della serie High Brightness di LG sono perfetti per soddisfare le nuove esigenze di acquisto del settore della ristorazione e in particolar modo per coloro che sfruttano il servizio Drive-Thru



In queste settimane il settore retail è alle prese con la riapertura degli store “fisici” e con la messa a punto di nuove strategie e nuovi modi di proporsi ai clienti. Uno dei settori su cui la pandemia Covid-19 ha avuto maggiore impatto è sicuramente quello della ristorazione, dove le regole per il distanziamento sociale hanno impedito la normale attività e cambiato il modo di fruire i servizi di ristorazione a ogni livello: dal semplice caffè a pranzi e cene. Si è quindi dovuto ricorrere ai servizi di asporto e consegna a domicilio, oppure al servizio Drive-Thru per i ristoranti Quick-Service per poter proseguire con l’attività in tutta sicurezza.

In questo scenario, il Digital Signage può essere un valido alleato per consentire ai ristoratori e al mercato retail in generale di poter offrire un’esperienza di acquisto e di fruizione dei servizi soddisfacente. A questo proposito LG Electronics (LG) presenta due soluzioni, le serie XE4F e XS4F, che si vanno ad inserire all’interno della linea di display High Brightness e che contribuiscono in maniera unica a migliorare l’esperienza dei clienti e le vendite con il servizio Drive-Thru. Grazie al programma Control Manager che consente di gestire da remoto le comunicazioni su diversi display, una volta che il cliente è stato riconosciuto attraverso la targa, potrà visualizzare menu e promozioni personalizzate direttamente sul display e procedere con l’acquisto utilizzando un’applicazione o il riconoscimento vocale, il tutto in modo semplice e rapido.

Le due soluzioni della serie High Brightness rispondono ad esigenze di applicazione differenti, XE4F per installazioni outdoor e XS4F per allestimenti indoor (come ad esempio le vetrine), ma entrambe offrono al mercato della ristorazione e del business in generale una tecnologia all’avanguardia che esalta la creatività, l’impatto visivo e la flessibilità di utilizzo, consentendo di creare allestimenti straordinari in qualsiasi contesto commerciale.

Creati per essere notati vantano una luminosità da 4000nit che consente una visibilità eccezionale e la possibilità di comunicare qualsiasi messaggio in modo unico e indimenticabile che sia un menu o una promozione fatta ad hoc per il cliente. Un altro elemento che li rende particolarmente efficaci per il Drive-Thru, è il pannello IPS che consente a questi display di garantire un’eccellente qualità delle immagini e colori nitidi da ogni angolazione. Il pannello LG IPS fornisce, infatti, un’ampia gamma di angoli di visualizzazione che consentono una visione chiara del contenuto indipendentemente dalla posizione del consumatore.

La serie XE4F progettata per installazioni outdoor, si adatta perfettamente a diversi ambienti esterni e non richiede l’applicazione di protezioni aggiuntive e, grazie al design sottile ma robusto, è adatto anche nei casi di installazioni complesse. Inoltre, con grado di protezione IP56, garantisce un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione atmosferica.

È progettato per essere impermeabile oltre che resistente agli effetti dannosi di sole, pioggia, neve, polvere e vento, caratteristiche essenziali per l’installazione all’aperto. Grazie al livello di luminosità elevato garantisce performance eccellenti anche in condizioni di luce solare forte e diretta.

Questo tipo di display offre grande flessibilità di utilizzo, può essere posizionato su pareti, soffitti e diversi altri supporti. Inoltre, il vetro frontale temperato è dotato di una pellicola infrangibile per prevenire gravi danni anche in caso di impatto. I display da esterno della serie XE4F sono personalizzabili per soddisfare qualsiasi esigenza di comunicazione.

Il display XS4F (tipologia window facing), invece, è stato pensato per “stare in vetrina” e rendere distintivo il look and feel di qualsiasi punto vendita. L’esposizione in vetrina di una soluzione di Digital Signage offre, anche dall’esterno, una panoramica del punto vendita lasciando intuire, a chi lo osserva, quale potrebbe essere l’esperienza di acquisto. In questo momento, in cui gli ingressi sono limitati e controllati, poter usufruire di un display in grado di offrire già a chi lo osserva dall’esterno contenuti accattivanti e dinamici, di elevato impatto visivo e in grado di stimolare e catturare l’attenzione, è sicuramente un elemento differenziante. Grazie alla qualità eccellente delle immagini, la serie XS4F risponde perfettamente a questa esigenza. Dotati di design elegante, risoluzione da 1920×1080 e luminosità da 4000nit, questi display garantiscono immagini vivide e brillanti in qualsiasi condizione di luminosità; caratteristiche che lo rendono in grado di esaltare i contenuti riprodotti e l’atmosfera generale del punto vendita portandola alla sua massima espressione. Grazie alla funzionalità di controllo smart della luminosità è possibile gestirne l’intensità in modo automatico a seconda della luce ambientale.

“In un momento in cui è più difficile catturare l’attenzione dei consumatori, poter offrire esperienze personalizzate che integrino online e offline può essere un vantaggio competitivo. Il Digital Signage è senza alcun dubbio un valido alleato per soddisfare queste esigenze. La nostra tecnologia all’avanguardia e le nostre soluzioni di Digital Signage rispondono, in modo puntuale ed eccellente a questa esigenza e ci consentono importanti evoluzioni dal punto di vista delle applicazioni professionali possibili”, ha dichiarato Luca Russo, Sales Head Information Display Italy di LG Electronics Italia.