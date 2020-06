Fujitsu rinnova la gamma di notebook e tablet

L’opera di rinnovamento di Fujitsu si focalizza su connettività e sicurezza

Fujitsu ha rinnovato la propria gamma di notebook di fascia business e ha introdotto un nuovo modello LIFEBOOK che fa della sicurezza integrata il proprio punto di forza. Il nuovo LIFEBOOK U7310 introduce infatti una modalità stealth con un sistema per la privacy digitale che impedisce ai curiosi di osservare i contenuti presenti sullo schermo da 13,3″ sbirciando da dietro le spalle dell’utente.

In Italia, la nuova gamma di modelli Fujitsu LIFEBOOK e STYLISTIC è disponibile esclusivamente attraverso FINIX Technology Solutions.

La nuova gamma di modelli Fujitsu LIFEBOOK e STYLISTIC propone i processori Intel Core di 10′ generazione per restituire prestazioni più veloci e una superiore autonomia della batteria. Anche la connettività è stata potenziata mettendo a disposizione Wi-Fi 6 (11ax), LTE globale e compatibilità con le eSIM. L’aggiunta di Microsoft Modern Standby permette ai dispositivi di riattivarsi dallo stato sospeso praticamente all’istante.

Il nuovo FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7310, che in modo particolare garantisce la sicurezza del proprio device quando si è lontani dalla scrivania, è ricco di tutte le ultime funzionalità come il sistema di autenticazione biometrica Fujitsu PalmSecure, una videocamera agli infrarossi che blocca automaticamente il notebook non appena l’utente si allontana, e un nuovo copriobiettivo fisico che scorre per nascondere la webcam quando non viene adoperata.

Il filtro ePrivacy blocca digitalmente i curiosi

Un’altra novità è costituita dal filtro ePrivacy integrato nel display del notebook LIFEBOOK U7310. Basta premere un tasto e il notebook entra in modalità stealth bloccando digitalmente la possibilità di osservare lo schermo da un’angolazione indiretta. Questo accorgimento aiuta a scoraggiare i curiosi digitali, un problema che ben conosce chiunque utilizzi un notebook in un luogo pubblico, dove i contenuti a video possono essere visti anche dagli sconosciuti.

Fujitsu ha inoltre aggiornato il leggerissimo modello da 13,3″ ultra-mobile LIFEBOOK U9310 e la sua controparte convertibile, LIFEBOOK U9310X. Nonostante l’introduzione di nuovi processori più veloci e un’intera giornata di autonomia della batteria, il modello LIFEBOOK U9310 continua a pesare solamente 920g riconfermando la propria posizione all’interno dell’elite dei notebook premium inferiori al chilogrammo di peso.

Il leggerissimo LIFEBOOK U9310 rappresenta una scelta senza compromessi: gli utenti non devono preoccuparsi dei sacrifici richiesti nel scegliere il giusto dispositivo, specialmente quando si tratta di creazione dei contenuti, perché LIFEBOOK U9310 è un notebook tradizionale dotato di tastiera completa, Windows 10 e display da 13,3″. Ne esiste anche una versione convertibile leggera con penna – LIFEBOOK U9310X – che combina il meglio disponibile: la praticità di un classico notebook con tastiera completa e la possibilità di ripiegarsi in un tablet, oltretutto più leggero di molti tablet da 10″ quando sono appaiati a una tastiera.

Un involucro completamente nuovo e conforme IP42 è tra le numerose caratteristiche che si ritrovano nel nuovo FUJITSU Tablet STYLISTIC Q7310, resistente anche agli spruzzi d’acqua. Questo tablet 2-in-1 detachable da 13,3″ viene anche fornito opzionalmente con un dock per tastiera.

Gli aggiornamenti introdotti riguardano i modelli delle serie LIFEBOOK U9, U9X, U7, E5 e STYLISTIC Q7.