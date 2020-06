Solidarietà Digitale: ripartire in sicurezza con Personal Data e RSA

Grazie all’offerta RSA, Personal Data si arricchisce di soluzioni legate alla gestione del Cyber Risk a supporto della attuale trasformazione digitale dei propri clienti

Personal Data, system integrator bresciano del Gruppo Project, focalizzato su soluzioni per la virtualizzazione e la business continuity dei sistemi IT, annuncia il progetto congiunto di adesione all’iniziativa Solidarietà Digitale con RSA, vendor di sicurezza a livello internazionale. Grazie all’offerta RSA, Personal Data si arricchisce di soluzioni legate alla gestione del Cyber Risk a supporto della attuale trasformazione digitale dei propri clienti.

Le soluzioni RSA offrono la possibilità a tutte le aziende di poter mettere in sicurezza gli accessi alle applicazioni aziendali da remoto/smart working a tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori e consentono di proteggere le applicazioni SaaS e le tradizionali risorse aziendali con metodi di autenticazione dinamici e orientati alla valutazione del rischio.

“Mai come in questo momento le organizzazioni hanno bisogno di implementare la sicurezza sulle attività svolte da remoto”, commenta Giuliano Tonolli, amministratore delegato di Personal Data. “Lavorare in smart working comporta anche l’utilizzo di dati sensibili e documenti riservati che potrebbero mettere a rischio la proprietà intellettuale dell’azienda. Adottare soluzioni che gestiscono il rischio di terze parti e prevengono le frodi diventa la priorità per affrontare la ripartenza economica delle imprese”.

I canali online non hanno mai sperimentato un attacco globale innovativo e integrato da parte delle organizzazioni di cyber-crimine come quello che stiamo vivendo. I criminali dispongono infatti di avanzate tecnologie e gestiscono una sofisticata economia sotterranea:

. Il phishing continua a crescere

. I trojan sono sempre più sofisticati e più facili da ottenere

. Le app mobili non autorizzate si infiltrano negli app store pubblici

. I social media sono invasi da pagine aziendali false

La RSA Fraud & Risk Intelligence Suite offre una risposta complessiva che consente alle imprese di gestire i rischi relativamente ai canali digitali rivolti al consumatore, consentendo loro di massimizzare i ricavi e minimizzare al tempo stesso le perdite dovute ad attacchi fraudolenti.

La suite fa parte del portafoglio RSA di soluzioni di sicurezza business-driven, e fornisce un approccio unificato alla gestione del rischio digitale attraverso visibilità integrata, approfondimenti automatizzati e azioni coordinate. RSA protegge milioni di utenti in tutto il mondo e supporta oltre il 90 percento delle aziende Fortune 500, che possono così prosperare e adattarsi con successo alle profonde trasformazioni in atto.