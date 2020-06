Aikom Technology è Gold Distributor di Teltonika Networks

Aikom Technology distribuisce i router e gateway LTE del brand lituano per applicazioni IoT e industriali



Aikom Technology ha rafforzato l’accordo di distribuzione con Teltonika Networks, azienda con sede in Lituania e uffici in quattro continenti, che da oltre due decenni produce router e gateway LTE, diventando così distributore Gold del marchio.

In oltre 20 anni di attività di ricerca, sviluppo e produzione di dispositivi IoT e M2M per il networking industriale, Teltonika ha costruito un portafoglio prodotti completo per le applicazioni di connettività Industry 4.0 più impegnative. Controllando direttamente tutte le fasi del ciclo di sviluppo dei suoi prodotti, Teltonika riesce a rispondere velocemente e in modo flessibile alle richieste e ai cambiamenti del mercato, offrendo al contempo dispositivi affidabili, sicuri e facili da usare.

I prodotti per la connettività di Teltonika sono progettati per costruire una solida infrastruttura di rete IoT, IIoT, M2M o aziendale, con funzionalità avanzata di gestione remota. Grazie alle varie possibilità di interfacciamento (ethernet, seriale, IO) e ai protocolli industriali supportati (modbus, profinet), sono ideali per applicazioni verticali come i servizi di telemetria di aziende municipalizzate (luce/acqua/gas) e i servizi di gestione e manutenzione remota (si pensi alle macchine di distribuzione food & beverage monitorate da remoto via LTE per il refill); oppure in applicazioni per il controllo e la gestione delle flotte pubbliche e private, la connettività in movimento, applicazioni TVCC, l’implementazione rapida di reti in situazioni di emergenza o eventi temporanei, oltre che per i sistemi di pagamento automatizzato che stanno aumentando la richiesta di sistemi di connessione remota in LTE (si pensi ai posteggi automatici, biglietterie automatizzate, ecc.)

In altri Paesi, e fino a poco fa anche in Italia, l’azienda vendeva direttamente anche all’utente finale, ma per sottolineare l’importanza che la vendita tramite canale riveste in Italia, Teltonika si è impegnata a sospendere entro la fine di giugno la vendita diretta dei propri prodotti, scegliendo di affidarsi a distributori e rivenditori specializzati.

“I prodotti Teltonika sono sicuri, affidabili e altamente professionali, pur presentando una estrema facilità di utilizzo che non richiede alcuna formazione speciale per la loro installazione” spiega Matteo del Bianco, product manager area Wireless Communication di Aikom Technology. “Si tratta di un vendor che ha sempre sviluppato questo tipo specifico di prodotto, raggiungendo quindi una qualità e specializzazione che viene riconosciuta sul mercato. Grazie alla nostra struttura commerciale sul territorio e alla capacità di lavorare anche con system integrator di piccole-medie dimensioni, ci attiveremo per ampliare la penetrazione sul mercato italiano di questi prodotti, che ben si integrano con altre nostre soluzioni già presenti nel nostro portafoglio.”

A tal fine Aikom Technology ha già in programma un webinar il 6 luglio alle ore 17.45 (Teltonika: portafoglio e nuovi prodotti per applicazioni industriali e non solo – per iscriversi cliccare qui) in cui verrà presentata l’intera gamma e verrà annunciata in anteprima la prossima uscita di nuovi prodotti: gateway, switch industriali PoE, router dual SIM LTE.