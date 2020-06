AXIS gestisce in tempo reale gli accessi in negozio

AXIS Occupancy Estimator acquisisce in tempo reale dati e statistiche sul numero di persone presenti fisicamente in uno spazio

Si chiama AXIS Occupancy Estimator la soluzione smart per acquisire in tempo reale dati e statistiche sul numero di persone presenti fisicamente in un dato spazio annunciata da AXIS.

Progettata per spazi con uno o più accessi, anche di ampie dimensioni, la soluzione può essere installata su una telecamera di rete AXIS M3065, permettendo di sincronizzare più unità e di aggiungere altre telecamere in qualsiasi momento.

Configurata, gestita e monitorata in remoto, la soluzione consente di visualizzare, contemporaneamente, le statistiche di diverse telecamere e ubicazioni e di accedere in tempo reale ai dati di conteggio.

L’integrazione con un sistema audio permette, inoltre, di emettere segnali preimpostati o messaggi in real-time se l’occupazione supera la soglia impostata, evitando così sovraffollamenti.

Un occhio di riguardo per il Retail

Scalabile e intelligente, questa applicazione edge-based memorizza le informazioni direttamente su ciascuna telecamera installata, riducendo i requisiti di larghezza di banda e archiviazione ed eliminando la necessità di costosi server. Il suo protocollo aperto consente di integrare i dati in altre applicazioni di terze parti.

Come riferito in una nota ufficiale da Pietro Tonussi, Business Development Manager Axis per il Sud Europa: «AXIS Occupancy Estimator è una soluzione che in questo particolare momento e nell’ottica di un’esperienza di acquisto new normal è particolarmente adatta al Retail, soprattutto per i punti vendita all’interno dei centri commerciali, dove gestire gli accessi senza un sistema tecnologico ed efficace diventa complesso e dispendioso. Integrata alla funzione audio, apre nuove possibilità di utilizzo anche per il miglioramento dell’esperienza di acquisto».