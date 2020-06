Tech Data offre NETGEAR Insight su StreamOne Cloud

Disponibile sulla piattaforma per il cloud di Tech Data, la gamma di prodotti NETGEAR consentirà un ecosistema di networking intelligente

Tech Data ha annunciato di aver cominciato a offrire la gamma di prodotti Insight di NETGEAR tramite StreamOne, la piattaforma per il cloud di Tech Data, che consente alle piccole e medie imprese di tutta Europa di gestire gli abbonamenti attraverso una procedura online semplificata che comprende ordine, provisioning, fatturazione e rinnovi.

La linea di prodotti NETGEAR Insight consente ai partner di canale di costruire un vero e proprio ecosistema di networking intelligente grazie a una soluzione a 360 gradi per la gestione della rete e dei dispositivi da remoto. Le soluzioni Insight consentono alle aziende di gestire e monitorare da remoto l’hardware e i servizi utilizzando il portale cloud o l’applicazione mobile Insight e offrono una configurazione Plug & Play con un’esperienza utente semplificata. Fornendo un’ampia varietà di configurazioni e scenari di rete, l’applicazione Insight supporta tutto, dalle reti più elementari agli ambienti con più tenant e più ruoli.

Come riferito in una nota ufficiale da Dominique Meyer, vice presidente per il segmento PC e periferiche, Europa, Tech Data: «Combinando NETGEAR Insight e la nostra potente piattaforma per il cloud StreamOne, rendiamo possibile un processo end-to-end per i partner delle PMI, MSP, VAR, System Integrator e i loro clienti al fine di accelerare la loro trasformazione digitale, far crescere il loro business e introdurre soluzioni innovative sul mercato. NETGEAR Insight rafforza e completa il nostro ampio portafoglio di prodotti per il networking con una soluzione di gestione basata su cloud, nonché incentrata su rivenditori e MSP, che aiuta le aziende ad affrontare le sfide della gestione delle reti in un mondo in cui la fornitura di servizi a distanza è una pratica standard».

A sua volta, Gary Newson, marketing manager per l’area EMEA presso NETGEAR, ha fatto sapere che: «Siamo entusiasti di collaborare con Tech Data per offrire NETGEAR Insight sulla piattaforma StreamOne Cloud. Insight fornisce una gestione remota unificata per i dispositivi gestiti NETGEAR Insight, il tutto da un unico pannello di controllo. La gestione remota sta diventando la norma, e questa partnership arriva in un momento perfetto per le PMI e le piccole e medie attività commerciali che cercano di aggiornarsi passando a una soluzione di gestione della rete completa e senza preoccupazioni».