Comfort climatico LG per i punti vendita MD

I sistemi MULTI V 5 di LG sono stati installati anche nei nuovi store che il brand della GDO ha recentemente aperto in Sicilia

LG Electronics ha annunciato di essere stata scelta da MD S.p.A., uno dei principali player della grande distribuzione italiana, per la fornitura di soluzioni di climatizzazione in alcuni dei suoi store, inclusi quelli che ha recentemente aperto in Sicilia.

LG Electronics è fornitore di MD dal 2016, offrendo soluzioni di climatizzazione sia per il raffrescamento che per il riscaldamento in oltre 50 store distribuiti in tutto il territorio nazionale.

Le soluzioni installate si basano sui sistemi MULTI V 5a portata di refrigerante variabile (VRF), che ottimizzano l’efficienza energetica e massimizzano il comfort climatico. MULTI V 5 è dotato dell’innovativo Dual Sensing Control, che rileva sia la temperatura che l’umidità (esterna e interna) per gestire efficacemente raffrescamento e riscaldamento e garantire sempre il massimo livello di comfort.

Regolazione della temperatura nelle diverse aree del supermercato

Gli store di MD (che in Italia sono in tutto oltre 780 ), hanno in media una metratura di 1600 m2 e per essi è stata scelta una soluzione tipo composta da sistemi MULTI V 5 con interne a cassetta o soffitto nelle aree di vendita, mentre nelle zone di lavorazione (come l’area forno o quella della lavorazione carni) sono state installate macchine commerciali o multisplit, sempre abbinate a interne cassetta.

Le cassette a 4 vie, in particolare, essendo indipendenti possono rilevare la temperatura nella zona in cui sono posizionate e variare la portata del refrigerante in quella zona. In questo modo è possibile impostare temperature diverse nelle diverse aree del supermercato a seconda delle esigenze.

I sistemi Multi V 5 offrono un’ottima combinazione di efficienza energetica e semplicità di gestione che permettono di garantire il comfort climatico dei clienti e del personale dei punti vendita MD. LG Electronics ha supportato MD in tutte le fasi del progetto, dall’individuazione della soluzione più appropriata, all’implementazione e al primo avviamento.

Performance eccezionali e di lunga durata degli apparecchi LG

MULTI V 5 è dotato di serie dell’esclusivo rivestimento Ocean Black Fin sullo scambiatore di calore, ovvero doppio rivestimento (idrofilo e anticorrosione) a doppio strato (interno ed esterno), che lo proteggono dalle sostanze corrosive come il sale, la sabbia e altri elementi che possono essere portati da forti brezze marine, oltre che dall’inquinamento. Il rivestimento nero dello scambiatore di calore Ocean Black Fin impedisce all’acqua di ristagnare sull’apparecchio, minimizzando l’accumulo di umidità e quindi il pericolo di ossidazione. Questi miglioramenti prolungano la vita del prodotto e riducono i costi di manutenzione, permettendo performance eccezionali e di lunga durata. Grazie a questo rivestimento MULTI V 5 è particolarmente indicato anche nelle località balneari dove possono essere presenti sabbia e salsedine ed è quindi la soluzione ideale per alcuni dei punti vendita aperti in Sicilia nel corso del 2019.

Come riferito in una nota ufficiale da Gianluca Figini, Air Solution Director, LG Electronics Italia: «Il comfort climatico dei clienti e del personale dei punti vendita, oltre all’efficienza energetica sono le priorità per MD e in questo li possiamo supportare con le nostre soluzioni. Per questa ragione, anche per i nuovi punti vendita, si sono rivolti a noi per realizzare o mettere a punto i sistemi di climatizzazione degli store».