Sicurezza e innovazione da dynabook: Satellite Pro C50 avrà un rivestimento in vernice anti-batterica

dynabook ha annunciato che il Satellite Pro C50 – il nuovo notebook business lanciato a giugno – sarà dotato di un rivestimento in vernice antibatterica

Per dynabook l’impegno per l’innovazione costante e la sicurezza dei propri clienti è sempre al primo posto nello sviluppo di nuovi device all’avanguardia per il mobile computing.

A testimonianza del costante investimento in R&S e dell’attenzione nei confronti dei trend del mercato e delle esigenze delle persone, dynabook ha annunciato che il Satellite Pro C50 – il nuovo notebook business lanciato a giugno – sarà dotato di un rivestimento in vernice antibatterica.

Le superfici verniciate del Satellite Pro C50 saranno trattate con una protezione speciale che inibisce la crescita di micro-organismi, per rispondere alle necessità dei professionisti mobile moderni di lavorare da qualsiasi luogo e in movimento, soprattutto in questo periodo in cui la cura per l’igiene delle superfici deve essere particolarmente elevata.

Testato secondo il metodo Japanese Industrial Standard Z 2801:2010 con un’efficacia fino al 99.9%, questo rivestimento garantisce che il notebook non diventi terreno fertile per i batteri, in qualunque situazione.

Il Satellite C50, device dal design sottile e moderno, con un’ampia dotazione in termini di funzionalità, performance, connettività e sicurezza, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo come laptop più economico della gamma dynabook ed è disponibile in Italia a partire da luglio 2020.