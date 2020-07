Il primo incontro online Panasonic si terrà mercoledì 15 luglio alle ore 14:30, mentre il secondo appuntamento è fissato per martedì 21 luglio alle ore 11:30

Panasonic Communication, in collaborazione con Innovate Italia, dà il via a una serie di incontri formativi online dedicati ai professionisti che operano in svariati ambiti professionali, dalle agenzie governative agli uffici, fino all’istruzione.

Da sempre molto attenta a offrire agli operatori una formazione specialistica e uno sguardo a 360° sulle più attuali esigenze in fatto di tecnologia, Panasonic presenta una nuova sessione di webinar volti ad approfondire tutti gli aspetti tecnici e pratici che contraddistinguono la nuova gamma di scanner per documenti A3. Gli incontri, gratuiti e interattivi, si propongono come occasione ideale per comprendere al meglio e apprezzare le peculiarità dei nuovi prodotti Panasonic, quali gli scanner KV-S5078-Y (abilitato alla rete) e KV-S5058, in grado di assicurare agli utenti un elevato livello di produttività, maggiore velocità di scansione e immagini di qualità superiore.

“Consapevoli dell’importanza per i professionisti della filiera di conoscere a fondo le tecnologie più all’avanguardia del settore nel quale operano, con questi incontri formativi ci mettiamo al totale servizio dei nostri clienti per aiutarli a trarre il meglio dalle eccellenti prestazioni offerte da questi prodotti leader di mercato. Ancora una volta, siamo in prima linea nel supportare un percorso di continuo aggiornamento e formazione” commenta Antonella Sciortino, Field Marketing Manager Communication Systems and Security Solutions Bus.

Gli scanner KV-S5078-Y e KV-S5058 di Panasonic rappresentano la soluzione ideale per tutte le aziende che quotidianamente scansionano da 1.000 a 60.000 documenti e che necessitano di un ottimo livello di efficienza; al tempo stesso, gli scanner per documenti A3 assicurano agli utenti una riduzione degli interventi di manutenzione e un minor costo totale di proprietà. Inoltre, la funzionalità di rete del KV-S5078Y garantisce una condivisione delle informazioni semplificata e attività di gestione dei dispositivi tramite connettività ethernet gigabit. Entrambi i modelli offrono, inoltre, connettività USB 3.1 retrocompatibile.

Il primo incontro online si terrà mercoledì 15 luglio alle ore 14:30, mentre il secondo appuntamento è fissato per martedì 21 luglio alle ore 11:30.

Per partecipare gli incontri è necessario pre-registrarsi qui:

primo webinar

secondo webinar