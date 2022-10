Cresce la serie imagePRESS V di Canon

Canon ha presentato i nuovi modelli V1350 e V900 della imagePRESS V, stabilendo nuovi standard nella stampa di produzione a foglio singolo e segnando una nuova tappa nell’evoluzione dell’affermata famiglia imagePRESS. Caratterizzata da una serie di migliorie tecnologiche che ne potenziano le prestazioni, rendendola al tempo stesso di più facile utilizzo, la serie V consente ai fornitori di servizi di stampa (PSP) commerciali e in-house di affrontare le sfide della produzione e di soddisfare le richieste dei clienti con contenuti di stampa dinamici e di elevata qualità, rispettando le scadenze più stringenti.

Con una nuova proposta per gli ambienti di stampa commerciali e in-house di qualsiasi dimensione, la serie imagePRESS V è una potente famiglia di stampanti a toner di produzione che incrementa l’automazione dei processi, garantendo la massima intuitività operativa, e offre una ricca gamma di opzioni di alimentazione e finitura, oltre che una perfetta integrazione con le soluzioni workflow tramite i controller PRISMAsync o EFI Fiery. Andando ad affiancare la stampante di produzione di fascia media imagePRESS V1000, distribuita a partire dallo scorso giugno, la nuova top di gamma V1350 assicura i più alti livelli di produttività, durata e velocità di stampa della famiglia imagePRESS, mentre la stampante di produzione per volumi più bassi, serie V900, offre la più ampia gamma di applicazioni stampabili su un unico dispositivo compatto. Con un design robusto improntato alla sostenibilità, la serie è stata progettata per garantire una produttività continua e affidabile, colori uniformi e stabili, oltre a un’impareggiabile accuratezza della registrazione fronte e retro.

imagePRESS V1350 – l’ammiraglia in termini di produttività

Il modello di punta imagePRESS V1350 offre prestazioni eccezionali e la migliore produttività nella classe di stampanti di produzione toner a colori. Con una velocità massima di 135 pagine al minuto, questa nuova stampante gestisce volumi mensili fino a 2,4 milioni di pagine A4 mentre la sua qualità costruttiva ne garantisce la durata fino a 72 milioni di pagine A4. Un meccanismo di aspirazione, un percorso di trasporto carta più lineare, l’avanzata unità Print on Demand-Surface Rapid Fusing (POD-SURF) e il sistema di raffreddamento integrato consentono di eseguire lunghi cicli continui di stampa di elevata qualità ad alta velocità e senza inceppamenti, permettendo ai fornitori di servizi di stampa commerciali e in-house di completare velocemente anche i lavori ad alto volume più impegnativi, senza scendere a compressi.

La qualità pari a quella della stampa offset è una certezza per V1350 ed è mantenuta dalla prima all’ultima pagina di ogni lavoro, indipendentemente dalla tiratura. Il collaudato sistema di correzione del colore Multi-D.A.T. preserva la stabilità dei colori anche durante i cicli di stampa ininterrotti, mentre il sensore spettrofotometrico in linea integrato automatizza la regolazione accurata dei colori, quando necessario. V1350 è progettata per la produzione di applicazioni di stampa di alta qualità, tra le quali brochure, opuscoli, campagne pubblicitarie postali e cartoncini di alta gamma, e offre la massima accuratezza per la registrazione fronte e retro (0,5 mm).

imagePRESS V1350 supporta una delle più ampie gamme di grammatura carta (60 – 500 g/m2) tra le stampanti toner a colori e una ricca selezione di supporti (compresi i supporti goffrati e sintetici) ed è perfettamente compatibile con l’ampia serie di dispositivi di finitura in linea sia Canon sia di importanti partner tecnologici. Tutto questo consente ai PSP di offrire ai propri clienti tirature digitali di qualsiasi lunghezza per un’enorme varietà di prodotti di stampa.

Serie imagePRESS V900 – stampante di produzione a basso volume con un’elevata flessibilità applicativa

Il modello entry-level della famiglia serie V, imagePRESS V900, è ideale per gli stampatori con volumi di produzione mensili fino a 500.000 pagine A4. Disponibile in tre diversi modelli – V900, V800 e V700, che riflettono la velocità massima di ognuno (90 ppm, 80 ppm e 70 ppm) – la nuova serie è pensata per gli ambienti di produzione dinamici che esigono costantemente una qualità elevata e coerente, la massima produttività e un’ampia scelta di supporti.

V900 non solo è il dispositivo più compatto nella famiglia imagePRESS V, ma offre anche un’imbattibile varietà di applicazioni stampabili su un dispositivo di piccole dimensioni, grazie al supporto di diversi tipi di carta – dalla carta comune da 52 g/m2 alla carta patinata da 70 g/m2 passando per la carta spessa da 350 g/m2, le buste strette, i banner fronte-retro automatico da 762 mm e i banner solo fronte da 1,3 metri, oltre alla carta goffrata e sintetica. Questa versatilità è supportata dalla nuova tecnologia che regola la forza di aspirazione in funzione della grammatura del supporto, stabilizzando il trasporto della carta spessa, e dall’integrazione di rulli di alimentazione e di trasporto più robusti che migliorano la stabilità del trasporto della carta sottile, spessa e corta, ampliando la gamma di supporti utilizzabili e prevenendo gli inceppamenti.

La serie V900 incorpora nuove funzioni di automazione che agevolano l’utilizzo della stampante consentendo di risparmiare tempo, senza richiedere l’intervento di un operatore altamente qualificato. L’integrazione dell’unità opzionale Duplex Colour Image Reader consente al dispositivo di eseguire veloci regolazioni di prestampa per: registrazione fronte e retro (con un’accuratezza di 0,8 mm), gradazioni cromatiche, densità del colore e tensione di trasferimento secondario, in modo da assicurare una qualità elevata anche su supporti goffrati. Gli utenti non devono fare altro che inserire i grafici di regolazione nell’alimentatore automatico di documenti e lasciare che V900 esegua automaticamente le regolazioni necessarie. Un’altra funzione che consente di risparmiare tempo è la trasmissione di avvisi da remoto che informano l’operatore quando i materiali di consumo stanno per esaurirsi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jennifer Kolloczek, European Planning, Marketing & Innovation Senior Director, Production Print di Canon Europe: «L’aggiunta dei modelli V1350 e della serie V900 alla nostra famiglia imagePRESS Serie V consentirà ai fornitori di servizi di stampa commerciali e in-house di lavorare meglio, più velocemente e in modo più diversificato per offrire ai clienti prodotti di stampa di elevato valore. Basata su una potente e comprovata tecnologia e sviluppata prendendo spunto dal feedback dei clienti, la serie imagePRESS V rinnova il design delle stampanti toner digitali, trasformandole in una soluzione cui i fornitori di servizi di stampa possono affidarsi per produrre una gamma diversificata di lavori su un solo dispositivo. La famiglia imagePRESS V offre un maggior numero di funzioni automatiche, un’ampia gamma di opzioni di alimentazione e finitura e una facile integrazione nel flusso di lavoro. Utilizzando applicazioni per la gestione della stampa, come PRISMAsync Remote Manager per inoltrare, monitorare e gestire i lavori da remoto su una o più stampanti e PRISMAlytics Dashboard per ottenere informazioni, monitorare e analizzare gli indicatori chiave di performance (KPI), gli utenti possono promuovere la redditività con prestazioni di stampa ottimizzate e trarre vantaggio dalla riduzione degli interventi manuali e degli sprechi e dall’incremento della produttività. E grazie alla maggiore libertà produttiva, possono accettare nuovi volumi di stampa, offrire maggiore supporto ai clienti e aiutarli a incrementare il business».

La nuova serie imagePRESS V dispone di controlli per mantenere l’uniformità del colore in tempo reale e include opzioni come il Sensing Unit e l’Inspection Unit per l’ulteriore automatizzazione delle attività di controllo qualità.

La nuova imagePRESS V1350 sarà commercializzata da Canon e dai partner accreditati nel primo semestre del prossimo anno e V900 sarà disponibile da dicembre 2022.