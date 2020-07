Microsoft Surface: al via i July Summer Sales

Nel Microsoft Store dal 16 al 30 luglio l’iconico device Microsoft in saldo

Il Microsoft Store ha annunciato oggi i July Summer Sales, che dal 16 al 30 luglio permetteranno ai fan della tecnologia di accedere a sconti esclusivi sulla famiglia Surface.

Di seguito un dettaglio di tutte le promozioni:

Surface Pro 7, l’iconico 2-in-1 di Microsoft, perfetto per chi cerca il massimo delle performance in un dispositivo leggero e versatile, sarà in vendita dal 16 al 22 luglio con uno sconto fino al 18% per le configurazioni con Intel Core i5.

Per tutta la durata dell’iniziativa, sarà possibile risparmiare fino al 17% su tutta la gamma Surface Laptop 3, il device sottile ed elegante ideale per lo studio e per il lavoro.

Tra le occasioni, ci sarà anche Surface Pro X, l’innovativo 2-in-1 più leggero, potente e connesso, dotato dell’esclusivo processore Microsoft SQ1 (il più veloce mai creato per un PC), che potrà essere acquistato con uno sconto fino al 15%.

Sarà inoltre possibile ottenere un risparmio fino al 28% sulla linea Surface Book 2, il portatile potente e versatile che si adatta a ogni modo di lavorare e creare, ideale per chi usa software di livello professionale.

Infine, dal 23 al 30 luglio il nuovissimo Surface Go 2, il 2-in-1 che racchiude ottime performance in un design leggero e portatile, perfetto da utilizzare in famiglia o in azienda, sarà disponibile in bundle con la relativa Type Cover con sconti fino al 14%.

Per studenti e insegnati è previsto un ulteriore sconto del 10%, solo sul Microsoft Store, su tutti i device e accessori della linea Surface.