La soluzione integra assistenza clienti digitale, gestione delle relazioni e analytics e aiuta l’esperienza del cliente nella spedizione di merci

ZIM Integrated Shipping estende il suo contratto con Orange Business Services per

comprendere contact center e servizi di collaboration basati su cloud, tra cui connettività di

rete e audio e conferenze Web. Questa soluzione continuerà a migliorare la collaborazione e

la produttività in 20 contact center in tutto il mondo, offrendo un’esperienza migliore ai

clienti di ZIM.

ZIM è una delle più grandi società di trasporti a livello globale nel settore dei container, e

Orange ha una rapporto di lunga data come partner di fiducia del gigante delle spedizioni

per fornire la sua infrastruttura IT aziendale in tutto il mondo. ZIM è all’avanguardia grazie

alla sua capacità di adattarsi rapidamente ai modelli in evoluzione del settore marittimo e

alle esigenze dei mercati emergenti: il contact center e i servizi di collaborazione le

consentono di differenziarsi in un mercato in cui un’eccellente esperienza del cliente è uno

dei principali fattori di fidelizzazione e soddisfazione.

Sfruttare il cloud per trasformare l’esperienza del cliente Orange ha implementato il Managed Contact Center (MCC), che si integra perfettamente con il sistema su misura di Customer Relationship Management (CRM) di ZIM, per consentire l’assegnazione dell’agente più appropriato a chi chiama in base al profilo dell’interlocutore e alle interazioni più recenti. In genere, i quesiti si riferiscono alle prenotazioni e agli aggiornamenti sul cargo. Il contact center è stato fondamentale durante l’attuale pandemia per mantenere i clienti aggiornati sui cambi di rotta decisi per ridurre al minimo le interruzioni della catena di distribuzione.

L’analisi approfondita dei dati e il reporting forniti dalla soluzione offrono a ZIM una visibilità completa sulle attività del contact center e le comunicazioni con i clienti. Questa funzionalità consente all’azienda di estrarre i dati e analizzare le esigenze dei clienti, fornendo la soluzione e il servizio più adatti. Inoltre, un cruscotto e un sistema di monitoraggio in tempo reale garantiscono una visuale a 360 gradi delle code dei call center su una lavagna digitale dinamica situata in ciascuno dei call center. Grazie a questi strumenti, ZIM può trarre vantaggio da un tempo di risposta ottimizzato e avere visibilità sui dati rilevanti per rispondere alle chiamate, il che si traduce in un’esperienza del cliente molto migliorata.

Inoltre, Orange fornisce a ZIM una piattaforma di comunicazione e collaborazione unificata (UCC) che procura strumenti voce, video, conferencing e collaboration a tutti i suoi knowledge worker. Questi servizi sono disponibili da un cloud Orange sicuro, nel rispetto

delle normative e dei requisiti locali. Un livello di servizio prestabilito garantisce maggiore

produttività e agilità in un contesto imprevedibile.

“Le compagnie di spedizioni marittime devono essere agili nei mercati in rapida evoluzione e offrire l’eccellenza della customer experience. Come partner di fiducia, Orange Business

Services si è continuamente adattato ai requisiti di ZIM, migliorando i servizi di contact

center e UCC per adeguarsi all’evoluzione delle esigenze aziendali e alle aspettative dei

clienti a livello locale e globale. La capacità di avere applicazioni aziendali strettamente

collegate all’ambiente di comunicazione è uno strumento strategico attivo nei processi

aziendali, che consente di comunicare e servire i clienti in tutto il mondo”, ha dichiarato

Fabrice de Windt, Senior Vice President per l’Europa di Orange Business Services.

Queste soluzioni sono state fondamentali per aiutare ZIM a superare la pandemia che ha

interferito con le supply chain globali: “Siamo riusciti a mantenere il nostro elevato livello di

esperienza del cliente in tutte le nostre filiali nel mondo, nonostante le implicazioni della

pandemia di COVID-19, che ha comportato che molti dei nostri team di assistenza clienti

dovessero lavorare da casa con un preavviso molto breve. Questo è stato possibile in gran

parte grazie alla tecnologia e alle capacità di Orange Business Services”, ha spiegato Assaf

Tiran, Vice President Global Customer Service di ZIM.