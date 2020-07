Proiettori laser Panasonic: perfetti per musei e spazi espositivi

La serie PT-RZ990 di Panasonic comprende proiettori laser DLP a 1 chip con un rinnovato engine compatto e ad alta affidabilità

Panasonic ha annunciato una nuova gamma di proiettori laser DLP a 1 chip che rappresentano la soluzione ideale per tutti gli spazi espositivi che necessitano di luminosità e di un livello di flessibilità superiore, di un design compatto e di poter lavorare per molte ore (anche in applicazioni 24/7) senza alcun intervento di manutenzione. La serie PT-RZ990 comprende quattro differenti proiettori, con risoluzione WUXGA e con potenza luminosa fino a 10.000 lm (al centro), che saranno disponibili sul mercato a partire da agosto 2020.

Riprodurre immagini coinvolgenti in spazi ampi e molto illuminati, come all’interno di musei e di spazi espositivi, può rappresentare una sfida molto complessa. Il punto di forza di questi nuovi proiettori è la tecnologia di imaging DLP a 1 chip associata a specifiche di nuova generazione e a soluzioni esclusive quali la Quartet Colour Harmonizer di Panasonic, offre una qualità colorimetrica di riferimento.

Inoltre, l’elevato livello di luminosità e l’elevata affidabilità, fanno della serie PT-RZ990 il prodotto di riferimento nel mercato per applicazioni gravose in questi ambienti. Il Quartet Colour Harmonizer è un innovativo sistema ibrido di ruote colore capace di riprodurre colori purissimi e in passato impensabili per questo tipo di tecnologia di proiezione. La serie PT-RZ990 vanta un design ottico ottimizzato, in grado di modulare con precisione l’output della sorgente luminosa secondo specifici requisiti cromatici, fornendo immagini di un’accuratezza senza paragoni. Nel caso di presenza di fonti luminose esterne, inoltre, le immagini vengono regolate automaticamente grazie al System Daylight View 3 di Panasonic, una tecnologia all’avanguardia che assicura un ottimo livello di visibilità indipendentemente dalla luminosità dell’ambiente.

Un altro dei punti di forza della serie PT-RZ990 è rappresentato dall’uniformità del bianco e dall’assenza di dominanti sulle scale dei grigi e sulle tinte medie, caratteristiche garantite dalla tecnolgia DLP a 1 chip e che consentono di ottenere proiezioni multischermo in edge blending con la massima uniformità e qualità nel tempo.

Semplicità di installazione e controllo

I proiettori Panasonic della serie PT-RZ990 possono essere controllati e regolati facilmente grazie all’app Smart Projector Control, che offre numerose funzionalità in alternativa al telecomando e tramite collegamento wireless, quali la regolazione dell’obiettivo, la commutazione degli ingressi, il monitoraggio dello stato, con in più l’aggiunta dell’Auto Focus, direttamente dal proprio smartphone.

I proiettori supportano l’ingresso del segnale in 4K/60p non compresso tramite terminali HDMI o DIGITAL LINK, offrendo un’ampia scelta nelle configurazioni di collegamento. Inoltre, la presenza di terminali DIGITAL LINK HDBase-T e LAN separati consentono di scegliere se veicolare segnali video e controlli attraverso l’interfaccia DIGITAL LINK (per tramissioni fino a 150m, oppure se sfruttare l’ HDBase-T per i segnali video, lasciando libera la connessione LAN per i controlli via rete.

Nuove possibilità creative

Una gamma di 11 lenti opzionali, con rapporti di proiezione variabili da 0,280:1 a 8,58:1, apre nuove strade alla creatività. Fra gli obiettivi compatibili vi è l’ET-DLE020, il primo obiettivo ultra short-throw a offset zero dotato di zoom e spostamento shift verticale e orizzontale per una facile installazione in spazi ristretti.

I tecnici possono creare rapidamente immagini totalmente prive di distorsione, utilizzando la regolazione geometrica integrata con funzione Free Grid Correction, che consente di rimodellare o modificare geometricamente le aree dell’immagine. È inoltre possibile potenziare ulteriormente la funzione Free Grid Correction installando i software opzionali ET-UK20, per ampliare le funzionalità di correzione delle immagini, e CUK10, in grado di abilitare la correzione automatica tramite fotocamera di geometria, edge blending e color matching nelle installazioni in multiproiezione.

Affidabilità in condizioni estreme

L’affidabilità è un elemento critico per i proiettori, spesso installati in luoghi di difficilmente accessibili. La serie PT-RZ990 è stata progettata per garantire 20.000 ore di funzionamento senza che sia necessario alcun intervento di manutenzione e per assicurare un elevato e costante livello di luminosità e di uniformità del colore, grazie ad un engine ottico con un design progettato per il miglior isolamento dalla polvere e dallo sporco. La proiezione delle immagini viene mantenuta costante da un circuito di ridondanza che riduce al minimo la perdita di luminosità e di uniformità del colore, nell’improbabile eventualità che un diodo laser si guasti.

Inoltre, per garantire la massima affidabilità in conferenze ed eventi dal vivo, i proiettori possono essere configurati per la commutazione istantanea su un segnale di ingresso di back up, che, in caso di problemi sui segnali video, garantisce un passaggio dalla sorgente principale a quella secondaria assolutamente impercettibile.

Per Thomas Vertommen, European Product Manager di Panasonic Business: «Questa nuova serie di proiettori Panasonic rappresenta la soluzione ideale per musei e spazi espositivi che vogliono dare vita ad allestimenti di livello qualitativo superiore, garantendo nel tempo immagini coinvolgenti e dai colori più vividi. La nuova gamma integra le più recenti e innovative tecnologie di colore Panasonic, oltre al supporto dei segnali di ingresso in 4K, per un prodotto finale a prova di futuro».