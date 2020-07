RS Components festeggia 10 anni di DesignSpark

L’anniversario celebrato da RS con nuove risorse e iniziative per la comunità online, che conta quasi un milione di membri nel mondo

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, distributore multicanale globale di prodotti e soluzioni di elettronica, automazione e manutenzione festeggia i 10 anni di DesignSpark, la piattaforma di progettazione online dell’azienda, con l’introduzione di nuove funzionalità per il sito web e un nuovo design, per rispondere ancora meglio alle esigenze di fruibilità e funzionalità degli oltre 970.000 membri della community.

In occasione del suo decimo anniversario, RS ospiterà anche una serie di iniziative che si terranno nel corso del 2020.

Il nuovo design del sito di DesignSpark, con versioni localizzate in Cina, Francia, Germania, Giappone, Nord America e Regno Unito, è stato sviluppato tenendo conto dei feedback ricevuti dagli utenti al fine di creare un’interfaccia più lineare e semplice per trovare e utilizzare i contenuti. Le avanzate funzionalità per la ricerca e il settaggio dei filtri e le sezioni codificate a colori facilitano la navigazione, assicurando una migliore user experience.

Fin dal suo lancio nel luglio 2010, DesignSpark è stato riconosciuto dalla comunità ingegneristica di tutto il mondo come una risorsa di alto valore, in grado di fornire soluzioni di progettazione e supporto per l’accelerazione dei tempi di sviluppo attraverso la prototipazione rapida, così da trasformare idee in progetti concreti sul mercato in tempi brevi. Le suite di progettazione professionale disponibili gratuitamente su DesignSpark e composte dagli strumenti per la progettazione PCB, meccanica ed elettrica, garantiscono quella accessibilità che ha permesso di realizzare milioni di progetti in tutto il mondo, con la partecipazione di ingegneri professionisti, produttori di tecnologia e studenti.

Un nuovo iscritto ogni due minuti

Con un nuovo iscritto ogni due minuti, la comunità di DesignSpark è in procinto di varcare il traguardo del milione di membri. Il successo di questa piattaforma online è confermato dall’analisi delle performance che confermano altissimi livelli di engagement online e di popolarità per DesignSpark, come ad esempio: ogni 20 secondi un membro della community apre il suo software di progettazione professionale; ogni 12 secondi vengono scaricate risorse di supporto alla progettazione come modelli CAD e ingombri, e ogni 4 secondi viene visualizzato un contenuto condiviso dalla comunità.

Oltre a offrire un supporto nella progettazione online 24 ore su 24, DesignSpark ha ospitato molte iniziative divertenti nel corso del decennio, tra cui il lancio di un Superman giocattolo nello spazio con l’aiuto di un modulo Raspberry Pi, e la collaborazione con l’imprenditore tecnologico Richard Browning per la creazione della sua innovativa tuta di volo a propulsione umana. La serie di Podcast DesignSpark, che adotta un approccio divulgativo alla tecnologia, si è rivelata talmente popolare da raggiungere il 4° posto della classifica dei Podcast Apple dedicati alla Tecnologia.

DesignSpark è anche una piattaforma educativa, che ospita progetti e concorsi per ispirare le giovani generazioni a partecipare alle attività legate alle STEM. Nel corso dell’anno, nel quadro delle celebrazioni per i 10 anni, saranno lanciati diversi concorsi sul sito di DesignSpark e sui suoi canali sociali con sfide di progettazione interattiva a premi per progettisti di tutte le età.

Come riferito in una nota ufficiale da Mike Bray, Group VP of Innovation and DesignSpark: «Quando abbiamo lanciato DesignSpark nel 2010, lo abbiamo fatto per supportare i progettisti di tutte le età e livelli – dagli studenti e hobbisti agli ingegneri – che si trovavano ad affrontare le sfide dei team di progettazione ridotti e la necessità di completare più rapidamente i loro progetti in un contesto di crescente concorrenza. Questi obiettivi rimangono validi ancora oggi ma, grazie a un impegno attivo e continuo con la nostra comunità e seguendo i feedback dei nostri membri, siamo andati oltre trasformando DesignSpark in una piattaforma di supporto online affidabile e autorevole per i progettisti di tutto il mondo».