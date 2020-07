Grazie alla funzione di controllo direttamente dall’app mobile, le nuove tv di Samsung garantiscono la massima comodità e facilità d’uso senza bisogno di infrastrutture informatiche esistenti

Samsung Electronics presenta la nuova gamma di Business TV della serie BET-H che combina i pregi del digital signage di Samsung alle qualità dei TV consumer – design, esperienza visiva eccezionale del display UHD e upscaling. TV professionali, pensati e progettati per le attività commerciali e i piccoli esercenti che ricercano una soluzione efficace, semplice e flessibile. Una gamma smart signage con sintonizzatore TV in grado di mostrare contenuti promozionali personalizzati accanto alla programmazione TV per comunicare con i propri clienti, senza la necessità di utilizzare materiali cartacei.

Grazie infatti alla possibilità di essere controllata direttamente dall’app Samsung Business TV tramite smartphone, questa nuova line up è semplice da configurare, facile da controllare e da utilizzare.

La linea Business TV di Samsung offre inoltre un’esperienza visiva accattivante con risoluzione UHD in una gamma di polliciaggi – da 43” a 75” – capace di adattarsi a qualsiasi esigenza di spazio o budget. Il Crystal Display assicura la visione ottimizzata del colore e la gamma ad alta dinamica migliora i livelli di luminosità per catturare meglio l’attenzione dei potenziali clienti.

Installazione senza problemi

Per rispondere alle esigenze delle piccole attività commerciali come showroom, negozi, bar, ristoranti ecc., le nuove Business TV Samsung sono state progettate per consentire un’installazione semplice e veloce. E’ sufficiente accenderle e seguire la guida sullo schermo che spiega come scaricare l’applicazione dedicata dall’app store dello smartphone – disponibile sia per Android sia iOS – e come effettuare l’installazione. L’esercente può inoltre avvalersi dei servizi professionali creati da Samsung e usufruire dell’installazione a parete oppure di un training da remoto.

Semplice controllo

Per massimizzare la semplicità d’uso della gamma Business TV Samsung, è prevista anche una funzione automatica che consente un controllo flessibile grazie ad un timer di accensione e spegnimento. Una volta acceso il TV, si avvia automaticamente l’App Samsung Business TV grazie alla quale, dopo la configurazione iniziale, le Business TV Samsung possono funzionare automaticamente ogni giorno e senza bisogno di riprogrammazione. I televisori abbinati verranno visualizzati automaticamente sullo smartphone, consentendo di importare i contenuti sul televisore, o più televisori contemporaneamente. La gamma Business TV Samsung offre anche un’autonomia di 16 ore al giorno per sette giorni alla settimana.

Praticità di utilizzo

Condividere i contenuti non è mai stato così facile e veloce con la gamma Business TV Samsung. L’app include un’interfaccia utente mobile friendly per un facile editing e supporta più di 100 modelli precaricati, tra cui 30 layout L-Bar, contenuti dinamici, vendite stagionali e altre promozioni predefinite per creare contenuti in autonomia.

Sicurezza e affidabilità

Per garantire la sicurezza, la gamma Business TV Samsung si abbina con l’app Samsung Business TV attraverso un codice PIN, che protegge le impostazioni del display, oltre a prevedere un power button lock e un blocco della porta USB per una maggiore sicurezza dei contenuti.

Design elegante

Con un design elegante carbon silver, la gamma Business TV Samsung presenta un’offerta completa in termini di dimensioni da 43, 50, 55, 65, 70 e 75 pollici e offre un’esperienza visiva coinvolgente.

La nuova gamma Samsung Business TV offre la possibilità di acquistare un’estensione della garanzia di 24 mesi, oltre ai tre anni già inclusi.