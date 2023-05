Contradata lancia il nuovo DX-1200, ultima aggiunta alla linea di prodotti DIAMOND di Cincoze, brand di punta nel mercato dei computer embedded. Caratterizzato da un design compatto e ad alte prestazioni, il DX-1200 supera limiti di spazio pur mantenendo capacità estreme. Il DX-1200 supporta i più recenti processori Intel Alder Lake-S di 12a generazione, dispone di una ricca selezione di I/O nativi e supporta un’espansione modulare flessibile per soddisfare i requisiti di un’ampia gamma di applicazioni. Il DX-1200 eredita le stesse caratteristiche della linea di prodotti DIAMOND, resistenza a temperature estreme, tensione e vibrazioni o urti. Ha anche superato una serie di certificazioni di settore, rendendolo la scelta ideale per applicazioni di produzione intelligente, visione artificiale e intelligenza artificiale a bordo macchina.

Prestazioni Intel di 12a generazione

DX-1200 supporta processori Intel Core i9/i7/i5/i3 (Alder Lake-S) di 12a generazione basati su processore Intel 7, con un massimo di 16 core (8P + 8E) e 24 thread, che offrono. La piattaforma Alder Lake ha prestazioni maggiori di 1,35x rispetto alla piattaforma Comet Lake-S; supporta fino a 64 GB di memoria DDR5 a 4800 MHz con tecnologia ECC e offre stabilità e affidabilità extra necessarie per l’automazione e le applicazioni industriali, riducendo efficacemente il rischio di guasti e perdita di dati. L’architettura Intel Xe del chip grafico UHD 770 aumenta le prestazioni di inferenza della classificazione delle immagini della GPU a 2,8 volte la velocità della piattaforma Comet Lake-S, fornendo le prestazioni di elaborazione necessarie per l’IA e l’edge computing.

Rete 10GbE ed elevata espandibilità

Il DX-1200 è costruito per soddisfare la più ampia gamma di requisiti delle applicazioni industriali, quindi include una ricca selezione di interfacce I/O native e supporta I/O extra opzionali, come LAN, M12, DIO e COM, attraverso l’aggiunta di moduli esclusivi Cincoze. Per gli ambienti applicativi che richiedono una trasmissione ad alta velocità, il DX-1200 può essere dotato di LAN fino a 4 × 10 Gbps per la consegna rapida di immagini e file di grandi dimensioni. Per ottenere più connessioni di rete e ridurre l’ingombro dei cavi, è possibile installare fino a 8× PoE, fornendo dati e alimentazione attraverso il cavo di rete. Per soddisfare la crescente domanda di reti wireless nelle applicazioni industriali, il DX-1200 offre uno slot M.2 Key E e due slot Mini PCIe per l’aggiunta di WiFi, GNSS, 4G e Bluetooth.

Robusto, sicuro e certificato dal settore

Il DX-1200 incarna gli elementi di design robusto della linea di prodotti Rugged Computing – DIAMOND, fornendo un ampio supporto di temperatura (-40 – 70°C), un ampio ingresso di tensione (9 – 48 VDC) e protezione da sovratensione, sovracorrente e ESD. Il DX-1200 è conforme allo standard di vibrazione militare statunitense MIL-STD-810G e dispone della certificazione di sicurezza UL/c-UL/EN/CB 62368-1 riconosciuta a livello internazionale per garantire ulteriormente affidabilità del prodotto. Per soddisfare i requisiti di specifiche applicazioni industriali, il DX-1200 ha anche superato una serie di certificazioni del settore come lo standard EMC EN 50121-3-2 in EN 50155 e lo standard di protezione antincendio EN 45545-2 per l’informatica ferroviaria, oltre all’E -certificazione del marchio per la compatibilità elettromagnetica del veicolo. Il DX-1200 di Cincoze è la migliore soluzione per l’automazione industriale con la sua ricca certificazione, il design robusto e le prestazioni stabili.