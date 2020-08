Con Epson, il distanziamento sociale è possibile

Le dimensioni scalabili dello schermo e le versioni portatili offrono grande versatilità e rendono i contenuti ben visibili a tutti, anche quando le persone sono distanziate

Con il ritorno sul posto di lavoro sono diventate necessarie specifiche misure di sicurezza per la salute dei dipendenti, tra cui il distanziamento sociale: i sei recenti videoproiettori Epson per l’ufficio e per il settore della formazione (EB-E20, EB-X49, EB-W49, EB-982W, EB-992F e EB-FH52) assicurano una elevata visibilità dei contenuti anche quando i gruppi sono distanziati. Questi modelli entry-level hanno schermi luminosi e di dimensioni scalabili fino a 350 pollici, oltre a un prezzo conveniente.

Carla Conca, Business Manager Visual Instruments e Prodotti Ufficio di Epson Italia, afferma: “Il ritorno al lavoro e alla formazione pone – e porrà – numerose sfide nel tentativo di rispettare il distanziamento sociale. A differenza delle soluzioni con schermo piatto, i nostri nuovi videoproiettori sono adatti per molteplici contesti grazie alla versatilità e alle dimensioni dello schermo, scalabili fino a 350 pollici, consentendo di visualizzare i contenuti in modo nitido anche per chi siede in fondo alle aule e alle sale riunioni. Inoltre, grazie alla connettività wireless e allo screen mirroring tramite Miracast, sono semplici da impostare e utilizzare”.

Questi videoproiettori garantiscono presentazioni di forte impatto grazie a molteplici funzionalità, tra cui i potenti altoparlanti integrati, i livelli di luminosità migliorati (fino a 4.200 lumen), l’alta risoluzione (fino a Full HD 1080p) e l’elevata qualità delle immagini (grazie alla tecnologia 3LCD) con colori fino a tre volte più luminosi(1). Versatili nell’installazione, sono facili da trasportare da una stanza all’altra e permettono diverse connessioni, tra cui wireless e screen mirroring tramite Miracast sui modelli EB-FH52 e EB-922F.

Infine, gli utenti traggono vantaggio anche dalle prestazioni affidabili e dai bassi costi di manutenzione, grazie alla lunga durata delle lampade.