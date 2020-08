La tecnologia di memoria di nuova concezione consente di raggiungere capacità fino a 1024GB



KIOXIA Europe (in passato Toshiba Memory Europe) ha annunciato che le sue schede microSD e SD EXCERIA saranno ora disponibili nei negozi al dettaglio e online con una capacità di memorizzazione fino a 4 volte superiore. Con una memoria fino a 512GB per le microSD e 1024GB per le SD, le schede KIOXIA EXCERIA microSD e SD espandono le potenzialità di qualsiasi dispositivo, dallo smartphone sino alla fotocamera di un fotografo professionista, mediante l’utilizzo della memoria 3D BiCS FLASH.

KIOXIA ha lanciato all’inizio di quest’anno il nuovo look & feel del suo portafoglio di prodotti di consumo. Oltre alle schede microSD e SD, il portafoglio comprende chiavette di memoria USB e unità a stato solido (SSD). Tutti i prodotti sono progettati specificamente per consentire agli utenti finali di memorizzare il loro stile di vita digitale, ovunque e in qualsiasi momento.

Rispetto alla tradizionale tecnologia Floating Gate NAND, la memoria 3D BiCS FLASH di KIOXIA offre una maggiore capacità di memorizzazione con un minore consumo energetico, una maggiore efficienza energetica e costi di memorizzazione ridotti per gigabyte. Ad esempio, la scheda microSD EXCERIA HIGH ENDURANCE da 256GB memorizza circa 24 ore di riprese video Full HD. Queste schede KIOXIA sono progettate specificamente per le dashcam e le telecamere di sorveglianza, consentendo la scrittura e la riscrittura continua, riducendo al contempo la possibilità di errori di registrazione video.

Offrendo le prestazioni richieste sia dai fotografi professionisti che dai videografi, la scheda SD EXCERIA PRO di KIOXIA è adatta per la fotografia ad alta velocità così come per la registrazione video 8K e Full HD (V90, UHS classe di velocità U3, SD classe di velocità C10). Ad esempio, la scheda SD con capacità di 256GB memorizza oltre 38.000 foto da 18 Mpixel o più di 5 ore di riprese video in 4K.

Queste sono le nuove capacità di archiviazione rese disponibili da KIOXIA:

schede microSD

• EXCERIA HIGH ENDURANCE 32/64/128/256GB

• EXCERIA PLUS 32/64/128/256GB/512GB

• EXCERIA 16/32/64/128/256GB

schede SD

• EXCERIA PRO 64/128/256GB

• EXCERIA PLUS 32/64/128/256/512/1024GB

• EXCERIA 16/32/64/128/256GB

“Gli utenti hanno imparato a conoscere i nostri prodotti grazie alla loro eccellente qualità, affidabilità e alle loro elevate prestazioni. KIOXIA pone grande enfasi sul mantenimento di questi standard nei nostri nuovi prodotti di consumo di marca”, afferma Jamie Stitt, General Manager B2C Sales & Marketing di KIOXIA. “Siamo fortemente impegnati a preservarli, ci dedichiamo allo sviluppo e alla produzione di un’innovativa memoria flash leader di classe per le esigenze sempre mutevoli dei clienti”.