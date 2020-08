Surface Duo, attualmente disponibile per il pre-order solo negli Stati Uniti, garantisce il massimo della produttività

Microsoft ha annunciato oggi il prezzo e la disponibilità nel mercato americano del nuovo Surface Duo, con maggiori dettagli su come il dispositivo supporterà le esigenze di produttività in continua evoluzione grazie ad Android e a Microsoft 365.

Di seguito una sintesi delle principali novità di Surface Duo:

Con un prezzo di partenza di 1.399$, il dispositivo mobile è il più sottile sul mercato dotato di un’innovativa cerniera che permette una rotazione di 360° e connette due display PixelSense Fusion che, combinati, compongono un ampio schermo da 8,1”.

La fotocamera da 11MP di Surface Duo è progettata per supportare l’esperienza di videoconferenza attraverso Microsoft Teams o Skype, con una risoluzione da 1080p a 30 fotogrammi al secondo.

La piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855 è ottimizzata per l’esperienza dual-screen su Surface Duo.

Il nuovo dispositivo garantisce il massimo della produttività. Sarà, ad esempio, possibile partecipare a un meeting via Teams vedendone i partecipanti su uno schermo e scorrendo la presentazione PowerPoint proiettata sul secondo.

Sarà, inoltre, possibile usare il dispositivo in modalità “Compose” per rispondere velocemente a una mail e ruotarlo in verticale per scorrere in modo più immersivo le pagine web o le foto.

