Per avere l’ufficio sempre a portata di mano LG Electronics propone i notebook ultra leggeri LG gram in grado di offrire portabilità, prestazioni e durata della batteria senza precedenti



Quest’anno il rientro in ufficio sarà tutt’altro che abituale. Anche se a settembre molti luoghi di lavoro si ripopoleranno, turni e orari saranno riorganizzati per ridurre al minimo le presenze fisiche. Per molti la “nuova normalità” sarà, quindi, un mix tra lavoro da remoto e lavoro in ufficio e questo richiederà postazioni di lavoro sempre più flessibili, una sorta di “ufficio diffuso”. Come sempre, in questo la tecnologia può essere un’ottima alleata.

LG Electronics propone, infatti, i notebook ultraleggeri LG gram perfetti per chi necessita di PC con prestazioni elevate, grandi livelli di autonomia della batteria ed ottima portabilità sia nelle varianti con display da 15” che da 17”. Se la maggior parte dei portatili da 17 pollici presenti sul mercato supera i due chilogrammi, infatti, il 17 pollici di LG pesa solo 1,3Kg, mentre il modello da 15 pollici solo 1,1Kg.

L’autonomia della batteria di questi due nuovi notebook è sorprendente. I due modelli di questa linea, infatti, sono dotati di una batteria da 80W, altamente efficiente, che consente fino a 18,5 ore di funzionamento con una singola carica per il 15 pollici e fino a 17 ore per il 17 pollici. Sottili ed eleganti, i notebook LG gram sono anche robusti e conformi ai rigorosi criteri di durabilità militari statunitensi MIL-STD-810G rispetto a sette fattori di resistenza tra i quali shock, polvere e temperature estreme.

Il cuore di questa nuova serie di LG gram è il processore Intel Core di 10a generazione con grafica Iris Plus e memoria DDR4 a doppio canale estendibile fino a 24GB. Raddoppia la potenza di elaborazione grafica rispetto ai modelli dell’anno scorso, offrendo ai creatori di contenuti video in 4k performance di velocità e potenza incredibili.

Per consentire livelli di efficienza e flessibilità necessarie e garantire il funzionamento delle applicazioni di ultima generazione sulle reti nuove ed esistenti con una maggiore velocità, gli LG gram sono dotati di Wi-Fi 6, che offre una migliore connettività wireless, una migliore efficienza e un minore consumo della batteria.

I nuovi notebook sono perfetti per chi cerca performance elevate e comodità, grazie ad una serie di funzionalità aggiuntive che fa di questi prodotti la soluzione ideale. L’inclusione di Thunderbolt 3, ad esempio, permette di caricare dispositivi, trasferire file e visualizzare contenuti tramite un’unica porta, con una velocità di trasferimento fino a 40 gigabit al secondo, otto volte più veloce di una connessione USB 3.0 convenzionale, mentre la tastiera retroilluminata con due livelli di luminosità consente di utilizzare il laptop anche negli ambienti più bui.