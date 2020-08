TCL Communication annuncia la sua linea 2020 di tablet a marchio Alcatel, tra cui il tablet per bambini Alcatel TKEE MID, Alcatel 1T 7 e Alcatel 3T 8 (2020). Questo conveniente trio di tablet consente a genitori e bambini di accedere a numerose esperienze educative e di intrattenimento e sarà disponibile a partire da ottobre per meno di 150 euro.

“Il nuovo portfolio di tablet a marchio Alcatel è stato creato tenendo in considerazione le diverse esigenze che una famiglia può avere, sia che si tratti di didattica a distanza, lavoro o intrattenimento”, ha detto Jefferson Li, General Manager della divisione Smart Mobile Display di TCL Communication. “Nello sviluppo dell’offerta di tablet Alcatel, abbiamo voluto concentrarci anche su quelle esperienze d’uso per cui i consumatori hanno bisogno di nuovi strumenti tecnologici, accessibili ma allo stesso tempo performanti e adatti a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza di apprendimento o lavoro”.

Alcatel TKEE MID – Uno strumento digitale pensato per l’apprendimento dei più piccoli

Il tablet Alcatel TKEE MID è il primo dispositivo Alcatel da 8 pollici a marchio TKEE con Kidomi integrato, un’applicazione su abbonamento che offre centinaia di giochi premium, libri, film e spettacoli televisivi pensati per l’educazione del bambino. La piattaforma è dotata di parental control e altre misure per garantire ai bambini un ambiente sicuro dove imparare e giocare liberamente. Il display HD IPS da 8 pollici è stato progettato per essere ancora più sicuro e ha superato test di qualità accreditati a livello internazionale da TÜV Rheinland per la protezione degli occhi, in modo da migliorare il comfort oculare e filtrare la luce blu. Inoltre Alcatel TKEE MID viene fornito con una custodia colorata che lo assicura da gocce e schizzi accidentali. Il tablet è anche dotato di connettività 4G LTE in modo che i bambini possano godere di una vasta biblioteca di contenuti online.

Alcatel 1T 7 4G – Il tablet tascabile per le videochiamate

Con una cornice più sottile che mai, Alcatel 1T 7 può essere tenuto facilmente in una mano. Dotato di Android 10 (Go Edition), questo tablet da 7 pollici offre una gestione più efficiente per l’archiviazione e il consumo di dati, consentendo un’esperienza veloce e intelligente.

Alcatel 1T 7 è stato inoltre progettato pensando alla famiglia. I bambini possono usufruire di una modalità dedicata, e un’interfaccia di parental control integrata consente ai genitori di impostare limiti d’utilizzo e di abilitare solo le applicazioni approvate. Grazie alla modalità Kids Mode, si attiva un’esclusiva funzione per la cura degli occhi che aiuta a ridurre la luce blu per alleviare l’affaticamento visivo.

Alcatel 3T 8 (2020) – Esperienza di visione senza limiti in uno schermo tascabile

Con un peso di soli 290g e uno spessore di 8,75mm, Alcatel 3T 8 (2020) è incredibilmente portatile e maneggevole, per essere trasportato in borsa o nello zaino. Il display da 8 pollici è progettato per proteggere lo sguardo grazie al suo filtro per la luce blu, alla luminosità automatica e alla modalità di lettura, che regola lo schermo in bianco e nero. Inoltre, è dotato di un sistema di altoparlanti intelligenti che offrono un suono ricco, permettendo di immergersi in un’esperienza d’uso straordinaria.

Il tablet è anche kid-friendly, con una modalità Kids Mode dedicata che ne facilita l’utilizzo da parte dei bambini. I genitori possono decidere facilmente a quale app i loro figli possono accedere aggiungendo solo app approvate, e possono impostare dei limiti di tempo per l’utilizzo.

Con Alcatel 3T 8 (2020) si può godere di uno stile di vita più veloce e intelligente. Miracast consente un accesso più veloce alla TV, sincronizzando i contenuti dello schermo in tempo reale. Inoltre, la comodità è a portata di mano grazie al sempre connesso Google Assistant, che consente di gestire le attività, fare domande, riprodurre musica e molto altro ancora. Supporta anche le chiamate, i messaggi vocali e il controllo vocale.