Con Orbi LBR20, lo specialista del networking offre al mercato il primo sistema mesh tri-band del settore con tecnologia modem LTE-A Cat 18

NETGEAR ha messo insieme la potenza del popolare e pluripremiato sistema WiFi Mesh Tri-band Orbi con la connessione cellulare 4G LTE avanzata per fornire un’alternativa alla tradizionale connessione internet cablata – cavo, fibra o DSL, non sempre disponibile dove si vive.

Al prezzo di 399 euro, l’ultimo arrivato della famiglia Orbi (LBR20), è il primo sistema mesh tri-band del settore con tecnologia modem LTE-A Cat 18, che si adatta perfettamente alle esigenze di coloro che non hanno alcun accesso alla tradizionale banda larga cablata o necessitano di una connessione di rete per periodi di tempo limitati.

Il modo più flessibile per accedere a Internet

Non solo, la proposta di NETGEAR è l’ideale per coloro che hanno una seconda casa, dove avere un abbonamento di rete fissa, non è necessario.

Il router WiFi avanzato Orbi 4G LTE rappresenta il modo più flessibile per accedere a Internet quando se ne ha bisogno, basterà infatti una Sim Card di qualsiasi operatore, per navigare subito e collegare tanti dispositivi contemporaneamente.

Inoltre, il router Orbi può essere utilizzato anche collegato in cascata al modem che si possiede come backup in caso di guasti e per migliorare la copertura WiFi.

Orbi integra un modem cellulare Cat 18 ed è compatibile con tutti gli operatori disponibili sul territorio nazionale. Il design elegante e moderno e le antenne interne ad ampia copertura sono in grado di garantire una copertura WiFi fino a 125 metri quadrati e, se si ha bisogno di più copertura, basterà aggiungere qualsiasi satellite Orbi Tri-band WiFi 5 (802.11ac) per creare un sistema WiFi mesh.

Il router Orbi LTE Tri-band è dotato di un backhaul wireless brevettato, tra il router e i satelliti per fornire una connessione dati robusta e ininterrotta e per estendere la portata di altri 125 metri quadrati per ogni satellite aggiunto al sistema. Con il vantaggio di un unico nome di rete WiFi (SSID), è garantita una connettività senza interruzioni quando ci sposta da una stanza all’altra.

Come parte della famiglia di sistemi WiFi Mesh Orbi, il router Orbi LTE può anche essere accoppiato con al satellite da esterno Orbi Outdoor (RBS50Y) per ottenere una maggiore copertura all’aperto nonostante le intemperie. L’app Orbi facilita la rapida installazione e permette di gestire la rete domestica ovunque ci si trovi.

Il router Orbi LTE include anche le funzionalità NETGEAR Armor con tecnologia Bitdefender, la soluzione ideale per assicurarsi una rete protetta e sicura al 100%, mentre Circle Smart Parental Control è il modo intelligente per le famiglie di gestire i contenuti e il tempo trascorso online, su qualsiasi dispositivo connesso.