POS All-in-One: HiStone lancia HERO II

Per chi non li conoscesse, i sistemi POS All-in-one sono molto richiesti per i negozi offline in quanto garantiscono esperienze utente eccezionali.

Per questo HiStone, realtà pioniera nella ricerca e sviluppo di soluzioni per i settori della vendita al dettaglio e l’ospitalità, ha presentato due nuovi modelli POS, HK578 e HK578U, commercializzati con il marchio HERO II. Le aziende del retail e dell’ospitalità hanno ora l’opportunità di ottenere un vantaggio nei propri negozi tradizionali, catene di vendita al dettaglio, ristoranti e hotel.

Come?

I nuovi modelli HERO II sono soluzioni rivoluzionarie per punti vendita che combinano alte prestazioni e basso consumo energetico.

I vantaggi dei POS All-in-One HERO II HK578 e HK578U

HERO II soddisfa completamente le più recenti esigenze tecnologiche e commerciali. HK578 e HK578U offrono alle aziende alberghiere e retail la migliore esperienza cliente, tagli alle spese ed eccellenza tecnica.

Alta produttività e minore consumo energetico

Il processore Intel Celeron J6412 rende HK578 una scelta vantaggiosa dal punto di vista economico. Il POS contiene una memoria DDR4 4 GB e uno storage SSD 128 GB (caratteristiche predefinite), con aggiornamenti opzionali fino a 16 GB e 512 GB rispettivamente.

Dotato delle stesse specifiche tecniche, il modello HK578U dispone di processori Core™ ® i3/i5 di 11a generazione che garantiscono prestazioni e reattività superiori.

Comfort visivo

I modelli HERO II sono dotati di uno schermo LED da 15 pollici compatibile con tutte le soluzioni software 4:3.

Sono disponibili due opzioni per il secondo schermo: uno schermo compatto da 10,4 pollici con 800*600 o un ampio schermo da 15 pollici completamente funzionale con risoluzione 1024*768. Sono disponibili schermi touch o non touch. HK578 e HK578U possono essere dotati di display fluorescenti sottovuoto (VFD) altamente durevoli.

Design elegante

Realizzati in alluminio pressofuso, con ingombro compatto e design elegante, i modelli HERO II hanno un aspetto elegante e in linea con le ultime tecnologie e le tendenze incentrate sul cliente.

I due modelli di POS All-in-One offrono il massimo comfort con diverse regolazioni in altezza e la possibilità di montaggio VESA.

Periferiche opzionali

HERO II può essere abbinato a lettori di schede (solo MSR o MSR+RFID), a lettori di impronte digitali e a supporti da tavolo/a parete. I modelli sono compatibili con i sistemi operativi Linux, Windows 10 e Windows 11 per migliorare la flessibilità aziendale.

L’ambiente operativo varia da 0° a 40°, rendendo queste nuove soluzioni POS perfettamente adatte alle condizioni di lavoro di qualsiasi sede aziendale, sia che si tratti di un negozio offline, di un ristorante o di un hotel.

Come concluso in una nota ufficiale da Mohamed Berihi, Business Development Director, HiStone: «HERO II è il prossimo passo verso la nostra mission globale: offrire alle aziende retail e alberghiere e ai loro clienti un’esperienza mai vissuta prima».