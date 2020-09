Toshiba dà il benvenuto ai nuovi modelli Canvio Flex e Canvio Gaming e propone nuovi colori e texture per Canvio Advance e Canvio Ready

Toshiba Electronics Europe ha annunciato due nuovi modelli speciali della linea di hard disk portatili Canvio che vanno ad affiancare i modelli Standard, Advanced e Premium.

I modelli speciali Canvio Flex e Canvio Gaming rispondono a specifiche esigenze di storage esterno, come il gaming e la gestione cross-platform.

Nello specifico, Canvio Flex è il nuovo hard disk portatile USB-C progettato per PC Windows, computer Mac, iPad Pro e altri tablet per una compatibilità multipiattaforma.

Canvio Gaming è il nuovo hard disk portatile progettato per console di gioco e PC gaming.

Questi due nuovi modelli consentono rispettivamente ai giocatori e agli utenti multipiattaforma di espandere l’archiviazione su vari dispositivi. Gli utenti potranno portare con sé i propri contenuti preferiti, racchiusi in un design elegante.

Le serie Canvio Advance e Canvio Ready, che offrono portabilità, archiviazione affidabile e di facile accesso sono, invece, state rinnovate dal punto di vista del design.

Questa nuova generazione di Canvio offre una portabilità senza soluzione di continuità, un’elevata capacità di archiviazione e un’ampia compatibilità con vari dispositivi USB.

Come riferito in una nota ufficiale da Larry Martinez-Palomo, General Manager, Storage Products Division, Toshiba Electronics Europe: «La serie Canvio di hard disk portatili è una scelta eccellente per un’ampia gamma di applicazioni e testimonia il nostro impegno nello sviluppo di nuovi hard disk per soddisfare le esigenze di soluzioni di storage in continua evoluzione. La nuova linea è adatta a un’ampia gamma di utilizzatori, tra cui utenti multipiattaforma, giocatori, professionisti, fotografi e studenti. Esiste un modello che si adatta alle esigenze di ciascuno».

I nuovi modelli Toshiba Canvio, che saranno disponibili presso la grande distribuzione da questo autunno, offrono soluzioni di storage per un’ampia gamma di utenti e tipi di utilizzo:

Canvio Flex – L’hard disk portatile Canvio Flex ha fino a un massimo di 4 TB di spazio di archiviazione, con cavi USB-C e USB-A, che consentono agli utenti di archiviare e accedere ai propri dati su più dispositivi, tra cui computer Mac, PC Windows, iPad Pro e altri modelli di tablet supportati, con una sola soluzione.

– L’hard disk portatile Canvio Flex ha fino a un massimo di 4 TB di spazio di archiviazione, con cavi USB-C e USB-A, che consentono agli utenti di archiviare e accedere ai propri dati su più dispositivi, tra cui computer Mac, PC Windows, iPad Pro e altri modelli di tablet supportati, con una sola soluzione. Canvio Gaming – Con l’hard disk portatile Canvio Gaming, gli utenti potranno espandere la loro libreria di giochi più facilmente con la possibilità di trasportare fino a 100 giochi (4TB) in un’elegante case portatile. Progettato per le più note console di gioco e PC game system, il Canvio Gaming è dotato di una modalità “Always-On” personalizzata a livello di firmware per supportare il gameplay reattivo.

Canvio Advance – L’hard disk esterno Canvio Advance è caratterizzato da un nuovo design unico, con nuovi colori. Con i software di backup automatico e di sicurezza dei dati inclusi, questo disco portatile aiuta i creatori di contenuti e i fotografi a proteggere i loro dati in movimento.