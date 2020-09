Le nuove cuffie C300-XT MS e B450-XT MS BlueParrott offrono comunicazione istantanea, chiara e sicura tra i team professionali distribuiti

BlueParrott ha presentato le cuffie Bluetooth C300-XT MS e B450-XT MS, con cancellazione del rumore, utilizzabili con la nuova funzione Teams Walkie Talkie di Microsoft (a breve disponibile anche per gli utenti iOS).

Progettate per i firstline workers, ossia gli operatori sul campo, di settori come lo stoccaggio, la vendita al dettaglio, i servizi di trasporto, le nuove cuffie consentono una comunicazione istantanea, chiara e sicura tra i team professionali distribuiti.

Collaborazione senza interruzioni

Teams Walkie Talkie trasforma gli smartphone e i tablet in un walkie talkie che funziona sulle reti dei cellulari o in modalità WiFi, consentendo ai membri del team di parlare istantaneamente attraverso diverse posizioni geografiche, negozi o magazzini, senza restrizioni di range.

La funzione Teams Walkie Talkie è sempre disponibile per l’uso, anche quando i dispositivi sono bloccati o occupati con un’altra applicazione come la scansione, e garantisce una collaborazione senza interruzioni. La funzionalità si basa sul cloud di Office 365 conforme allo standard Tier-D, e assicura che le comunicazioni via walkie talkie siano sicure e che solo i membri autorizzati possano accedere a ciascun canale.

Esperienza di comunicazione hands-free

Le BlueParrott C300-XT MS e B450-XT MS sono le uniche cuffie wireless Bluetooth configurate con la nuova funzionalità Teams Walkie Talkie. Le cuffie utilizzano l’esclusivo Parrott Button per fornire l’accesso con un solo tocco alla funzione Teams Walkie Talkie Push-to-Talk (PTT) che consente agli utenti di interagire con i membri del team, i clienti e gli stakeholder senza problemi durante gli spostamenti. Le nuove cuffie BlueParrott con funzione Teams Walkie Talkie riducono il numero di dispositivi che i dipendenti devono utilizzare negli spostamenti, ampliando il range di connettività e offrendo un’esperienza di comunicazione hands-free.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Yves Dupuis, Senior Vice President, Global Enterprise Solutions di Jabra: «Le nostre cuffie sono progettate per migliorare la collaborazione tra i professionisti che lavorano in ambienti rumorosi e con alto tasso di mobilità. Ora, con l’aggiunta di Microsoft Teams Walkie Talkie le cuffie BlueParrott forniranno ai firstline workers una linea diretta di comunicazione con i membri del team di cui hanno bisogno per migliorare la produttività nel loro lavoro quotidiano».

Gli operatori sul campo possono costituire una parte sostanziale della forza lavoro nel suo insieme. Questi professionisti hanno un impatto diretto sull’efficienza organizzativa, sull’esperienza dei clienti e degli stakeholder.

Una ricerca mostra che il 91% dei dirigenti dichiara di aumentare le prestazioni e la produttività quando i firstline workers operano in modalità digitale.

Secondo Mayank Verma, Director, Product Marketing per Modern Work Firstline Solutions presso Microsoft: «Supportare questa forza lavoro con i giusti strumenti digitali è fondamentale per potenziare la produttività e l’efficienza. La nostra collaborazione con BlueParrott porta la produttività dei firstline workers a un livello superiore offrendo due esclusive soluzioni per la comunicazione vocale istantanea e una vera esperienza hands-free senza interruzioni».