RS Components Italia ha inaugurato un nuovo servizio per fornire ai partner il più alto standard di qualità nella taratura della strumentazione di misura

RS Components Italia ha inaugurato un laboratorio di taratura situato presso il proprio centro logistico integrato a Vimodrone, alle porte di Milano, per arricchire la gamma di servizi a valore aggiunto messi a disposizione dei clienti.

Si tratta di un servizio di taratura effettuato su tutti gli strumenti di misura nei più svariati campi di applicazione, nuovi o già in possesso dei clienti, indipendentemente dal fatto che siano stati acquistati da RS.

Offrire ai clienti servizi per supportarli nelle loro esigenze di business, mettendo loro a disposizione non solo il più ampio portafoglio di componenti elettronici, di automazione e controllo, elettrici, meccanici e strumenti di misura, ma anche una variegata proposta a valore modulata sulle richieste del mercato rappresenta, infatti, un elemento sempre più centrale nella strategia di RS Components Italia.

Da qui l’idea di un nuovo servizio di taratura che RS opera in partnership con Tektronix per fornire il più alto standard di qualità nella taratura della strumentazione di misura.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marco Beltramo, Head of Sales di RS Components Italia: «In ambiente industriale, assicurare la tracciabilità e l’affidabilità delle misure è essenziale per controllare i processi di produzione e monitorare la qualità dei prodotti. La taratura consente di mantenere sotto controllo gli strumenti di misura e può quindi dare un contributo importante alla competitività delle aziende, rappresentando una condizione essenziale per mantenere le certificazioni di processo. È per questo che abbiamo lavorato in questi mesi per realizzare un innovativo laboratorio di taratura ed essere in grado, grazie alla partnership con un’azienda leader di mercato come Tektronix, di garantire alle aziende elevatissimi standard di qualità nell’erogazione di questo servizio. In RS Components Italia siamo costantemente impegnati nel supportare le aziende nelle loro esigenze di business, e lo facciamo non solo fornendo la più ampia gamma di soluzioni in ambito industriale ma anche mettendo a disposizione un set di servizi a valore aggiunto pensati per migliorare la produttività ed efficienza aziendale. Siamo convinti che poter contare su di un partner di fiducia quale unico fornitore di soluzioni e servizi rappresenti per le aziende un elemento centrale in ottica di semplificazione dei processi e risparmio economico».

Per Eric Pieters, EMEA Director Operations di Tektronix: «Questa partnership con RS è importante per Tektronix Service. Abbiamo fatto crescere in modo significativo il nostro business multi-vendor in tutta Europa e la partnership con RS Italia rappresenta un altro passo verso una strategia di crescita di successo».

I vantaggi del servizio proposto da RS e Tektronix

Tempi di attesa ridotti, inferiori a 5 giorni indipendentemente dal materiale, controllo dei costi, elevato livello di servizio assicurato da un team di esperti tecnici presenti in laboratorio e nei laboratori affiliati, e una consulenza personalizzata sono tra i vantaggi del servizio offerto da RS Components.

Ai clienti che usufruiscono del servizio, RS Components Italia rilascia il rapporto di taratura ISO con un riepilogo delle misure effettuate e/o il certificato di taratura LAT da laboratori partner accreditati. I laboratori partner di RS che effettuano il servizio di taratura sono riconosciuti e certificati da ACCREDIA.

All’interno dell’offerta RS di strumenti di misura è inoltre possibile scegliere se acquistare lo strumento nelle versioni senza taratura o con taratura LAT o ISO.