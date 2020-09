Il nuovo tablet fully rugged Getac UX10 offre prestazioni in mobilità perfette per i professionisti che operano in ambienti di lavoro critici

Getac annuncia oggi il lancio della nuova generazione di UX10, un tablet potente e fully rugged creato per dare il massimo negli ambienti di lavoro critici come quelli della pubblica sicurezza, delle utility, delle risorse naturali e della produzione industriale.

Basato sul successo di Getac UX10, questo tablet di nuova generazione offre prestazioni, capacità di archiviazione, connettività e affidabilità di resistenza migliori in uno chassis nuovo ed elegante, mantenendo il design collaudato del suo predecessore. Fra le funzioni chiave, ricordiamo il processore Intel Quad-core i5 o i7 di 10° generazione e la tecnologia di archiviazione SSD PCIe NVMe , fino a sei volte più veloce dell’SSD SATA, mentre il più recente modulo Intel Wi-Fi 6 AX200 garantisce una connettività più stabile e affidabile in ambienti densi e congestionati. Inoltre, UX10 vanta una protezione rugged potenziata, con certificazione MIL-STD-810H e una resistenza alle cadute da altezze fino a 1,80 m in modalità tablet, che consente di lavorare con una tranquillità ancora maggiore.

Programma Getac Select – personalizzato per le esigenze di settore

UX10 è parte del programma Getac Select che combina dispositivi rugged preconfigurati, software, accessori e servizi professionali in una gamma di soluzioni ottimizzate per applicazioni individuali e gruppi di utenti. Ogni soluzione attinge ai numerosi feedback dei clienti e alla profonda esperienza di Getac nel settore per creare combinazioni particolarmente vantaggiose di prodotti e servizi che non possono essere trovati altrove come singola offerta. Due esempi perfetti in questo senso sono UX10-IP e UX10-EX di nuova generazione.

UX10-IP: Per la prevenzione delle infezioni nell’ambito del settore sanitario

La nuova generazione di UX10-IP è progettata specificatamente per le esigenze uniche degli operatori delle emergenze e degli altri ambiti del settore sanitario. Dotato di tasti completamente sigillati e di un design ergonomico che rendono la pulizia frequente rapida e semplice, supporta la prevenzione efficace delle infezioni proprio nel momento di massimo bisogno. Inoltre, la potente funzionalità dell’UX10-IP facilita la raccolta e la condivisione di informazioni fondamentali sui pazienti, mentre il design fully rugged consente ai soccorritori di concentrarsi sul lavoro di salvataggio senza preoccuparsi di eventuali urti o cadute accidentali.

UX10-EX: Per i professionisti impegnati sul campo in ambienti potenzialmente pericolosi

UX10-EX è progettato per essere altamente efficace per le attività di field service di ingegneri e tecnici nei settori dell’energia, delle risorse naturali e delle utility. Grazie alla più recente tecnologia intrinsecamente sicura, il dispositivo soddisfa gli stringenti standard ATEX/IECEx per l’uso nelle zone pericolose 2/22 e negli ambienti potenzialmente esplosivi in cui i professionisti operano regolarmente. Oltre a ciò, le sue ampie opzioni di connettività rendono rapido ed efficiente l’accesso al supporto tecnico remoto e il caricamento dei report direttamente dal campo, mentre la funzione di utilizzo in tutte le condizioni meteo rende UX10-EX affidabile in ogni situazione.

Inoltre, sono disponibili tre software da utilizzare con UX10, ovvero Getac KeyWedge Barcode Reader Utility, Getac Driving Safety Utility e Getac Device Monitoring System (GDMS).