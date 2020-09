Dell Technologies ha introdotto importanti funzionalità per VxRail relative al software VMware HCI più recente e alle offerte Tanzu

Per consentire ai clienti di costruire, eseguire e gestire applicazioni basate su container Kubernetes, Dell Technologies ha annunciato l’integrazione VMware Tanzu su Dell EMC VxRail.

Con questa moss, Dell Technologies si conferma come l’unico fornitore HCI in grado di offrire oggi sul mercato un portafoglio Tanzu completamente integrato con architettura di riferimento, cluster e offerte di cloud privato – tutto su VxRail.

Dal canto loro, i nuovi vSAN e vSphere Releases propongono ai clienti una serie di nuovi aggiornamenti di cui gli utenti VxRail possono usufruire. Tra questi spicca un’opzione “Compression only” per workload impegnativi, servizi file estesi, nuove funzionalità di sicurezza e gestione remota dei cluster VCF per estendere i carichi di lavoro fino al limite.

Con la nuova funzionalità di gestione remota dei cluster della VMware Cloud Foundation, i clienti VxRail possono estendere i domini del workload della VMware Cloud Foundation a postazioni remote, mantenendo al contempo operazioni coerenti e una gestione integrata del ciclo di vita dello stack completo attraverso il cloud ibrido fino al bordo.